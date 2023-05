Riaperto il ponte di Oloè,  Sos di Coldiretti alla Regione 

Il messaggio è stato divulgato dal Comune di Oliena, in tutta fretta, di buon mattino e con un pizzico di orgoglio: «L’impresa appaltatrice comunica che, avendo portato a termine gli interventi di rifacimento del fondo ammalorato, il ponte di Oloè è stato riaperto a traffico». Alla fine le difficoltà e le paure degli automobilisti sono durate lo spazio di 48 ore. Il discusso viadotto sulla Oliena-Dorgali è di nuovo transitabile, dopo la chiusura obbligata in seguito ai disagi creati dalle ingenti piogge del fine settimana. Intanto, a proposito di maltempo, in Baronia e a Dorgali prosegue la conta dei danni. Coldiretti chiede un incontro urgente agli assessori regionali di Ambiente e Lavori pubblici.

Dall’associazione di categoria si leva un appello alla Regione. «Per arginare un fenomeno che si ripete costantemente, anche in presenza di piogge meno abbondanti, chiediamo agli assessori Marco Porcu e Pierluigi Saiu un incontro per discutere di possibili interventi utili a risolvere questi problemi ciclici che bloccano le nostre imprese rurali», dice il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra. Il presidente provinciale dell’associazione di categoria, Leonardo Salis, aggiunge: «Siamo grati ai vigili del fuoco per la celerità nell’intervento che ha permesso di sostenere i nostri soci dell’azienda di Francesco Carta, a Dorgali, rimasti isolati a causa del maltempo».

