Riaperto il ponte che collega il paese con la frazione 

Riaperto al traffico il ponte all’uscita della città che collega Sanluri alla frazione di Sanluri Stato, sulla strada provinciale per Samassi. Un taglio del nastro atteso per gli abitanti della zona che, dopo circa quattro mesi di chiusura, consente la ripresa degli spostamenti verso la zona industriale e i paesi limitrofi. Lavori urgenti in una struttura che presentava tutti i segni del logorio del tempo, quasi mezzo secolo di vita, aggravati dopo i ripetuti eventi alluvionali, a partire dal 2009.

Criticità visibili a occhio nudo: crepe sparse, pozzanghere d’acqua, calcinacci, ferri arrugginiti. «L’opera - ricorda il sindaco, Alberto Urpi - è costata 180 mila euro, fondi dello Stato tramite l’Unione dei Comuni Marmilla, arrivati dopo il crollo del Ponte Morandi, quando un’attenzione particolare sulla sicurezza dei manufatti ha caratterizzato anche nel nostro territorio e, nonostante gli aumenti dei costi delle materie prime, ci siamo mossi subito e ultimato l’intervento. Ora possiamo concentrarci sugli altri manufatti che sono tanti, soprattutto nel territorio della frazione». Cavalcavia e ponticelli che richiedono manutenzione, come quello sulla strada di campagna Rio Sasso, poi il ponte sull’ex ferrovia Isili-Villacidro che attraversa la frazione e, nella stessa località, quello che appartiene a Enas.

