Riaperto il parco di Villa Pasquini 

L’amministrazione comunale di Macomer ha dato il via all’operazione decoro, con il recupero e la valorizzazione dei parchi storici che, dopo anni di abbandono, tornano agli antichi splendori. Si procede in quattro aree, ad iniziare dalla storica Villa Pasquini, quelli accanto alla chiesetta di Santa Maria, nel centro storico e nella pineta Albano, e poi da Sertinu ai Due Nuraghi di Santa Maria. «Vogliamo ripristinare il decoro e restituire i parchi ai cittadini, dopo anni di incuria totale - dice il sindaco, Riccardo Uda - l’iniziativa caratterizza la nostra linea amministrativa, per una migliore fruibilità degli spazi verdi, che sono un concentrato di essenze vegetali e di piante particolari. Cerchiamo di migliorare la qualità della vita, di tutta la collettività».

«Ci adoperiamo per rendere fruibili spazi verdi di grande interesse ambientale e storico - dice Toto Listo, assessore all’Ambiente - dove c’era scarsa attenzione ora c’è il decoro. Parlo del parco attorno a Villa Pasquini, che in questi giorni è stato riaperto al pubblico. Presto procederemo con l’attivazione dell’antico campo di bocce, che si trova al suo interno. Per la pineta Albano abbiamo partecipato a un bando per avere finanziamenti che consentano di completare le strutture necessarie per la fruibilità completa da parte di famiglie e bambini». Nella villa Pasquini presto inizieranno i lavori perché diventi punto centrale della rete dei percorsi turistici dell’Isola. «Stiamo facendo la nostra parte - dice il consigliere comunale, Luciano Mazzette - vogliamo vedere parchi con tanta gente».

