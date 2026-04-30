Riaperto il Comunale, la città ritrova il campo sportivo 

Sino a tre mesi fa non sapevano neanche se avrebbero rimesso piede nel campo sportivo comunale di Muravera, interessato da un lungo intervento di riqualificazione. La scuola calcio sembrava destinata alla chiusura. Lo scorso 25 aprile invece, grazie all’impegno della nuova società del Muravera Calcio 1965 e del Municipio, il “Comunale” è tornato protagonista con un torneo (la seconda edizione del “Sagra degli Agrumi”) che ha visto in campo oltre duecento giovani atleti Esordienti e con gli spalti gremiti (seicento persone). Non solo: l’area sulla collina dietro le gradinate è stata trasformata in un parco con i tavolini per pic-nic e per le passeggiate.

«È stata una giornata speciale – sottolinea Stefano Boi, dirigente e mister della squadra che sta ripartendo dalla Terza categoria - che ci stimola a fare il massimo per riportare la società dove merita». Oltre al Muravera sono scese in campo le squadre delle categorie “Esordienti” di Lotzorai, Sestu, Villaputzu (Accademia Sarrabese), Ulassai, Tortolì, Jerzu, Tertenia, Settimo, Lanusei, Cos e Cagliari. «Un grazie speciale al Cagliari – conclude Boi – e alle altre società, è stato un orgoglio poterle ospitare». Proprio il Cagliari si è aggiudicato il torneo, «ma sono lo sport e l’intera comunità ad aver vinto». L’impianto, grazie ai lavori da ottocentomila euro quasi conclusi, può adesso contare su un manto nuovo in erba sintetica.

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