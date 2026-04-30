VaiOnline
Muravera.
01 maggio 2026 alle 00:21

Riaperto il Comunale, la città ritrova il campo sportivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sino a tre mesi fa non sapevano neanche se avrebbero rimesso piede nel campo sportivo comunale di Muravera, interessato da un lungo intervento di riqualificazione. La scuola calcio sembrava destinata alla chiusura. Lo scorso 25 aprile invece, grazie all’impegno della nuova società del Muravera Calcio 1965 e del Municipio, il “Comunale” è tornato protagonista con un torneo (la seconda edizione del “Sagra degli Agrumi”) che ha visto in campo oltre duecento giovani atleti Esordienti e con gli spalti gremiti (seicento persone). Non solo: l’area sulla collina dietro le gradinate è stata trasformata in un parco con i tavolini per pic-nic e per le passeggiate.

«È stata una giornata speciale – sottolinea Stefano Boi, dirigente e mister della squadra che sta ripartendo dalla Terza categoria - che ci stimola a fare il massimo per riportare la società dove merita». Oltre al Muravera sono scese in campo le squadre delle categorie “Esordienti” di Lotzorai, Sestu, Villaputzu (Accademia Sarrabese), Ulassai, Tortolì, Jerzu, Tertenia, Settimo, Lanusei, Cos e Cagliari. «Un grazie speciale al Cagliari – conclude Boi – e alle altre società, è stato un orgoglio poterle ospitare». Proprio il Cagliari si è aggiudicato il torneo, «ma sono lo sport e l’intera comunità ad aver vinto». L’impianto, grazie ai lavori da ottocentomila euro quasi conclusi, può adesso contare su un manto nuovo in erba sintetica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La festa

Sant’Efisio, tra fede e turismo

l Nell’inserto
Palazzo Chigi chiede nuovi approfondimenti. Nel prossimo vertice convocati anche gli enti locali interessati

Eolico e fotovoltaico, no su tutti i fronti

Todde al tavolo del Governo per l’esame della valutazione ambientale su 30 progetti sardi 
Lorenzo Piras
Il Cimo: «Si continua a indebolire l’Arnas Brotzu»

Assunzioni di medici solo nelle “periferie” Esplode la polemica

Il dg della Sanità: stop ai concorsi nelle aree di Cagliari e Sassari 
Cristina Cossu
La storia

Addio al nubilato lungo il Cammino di Santa Barbara

La scelta di quattro amiche: è un’esperienza meravigliosa 
Stefania Piredda
Il caso

Minetti, il pg: «Andremo fino in fondo»

Verifiche con i medici. Il Colle: nessuna tensione con il ministero della Giustizia 
L’omicidio

Delitto di Ibiza, arrestato il presunto killer

Svolta nelle indagini sulla morte di Francesco Sessa, accoltellato mercoledì 
Il conflitto

Trump: «Via i nostri soldati dall’Italia»

«Non è stata d’aiuto in Iran». Nel mirino anche Germania e Spagna 