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Sant’Anna Arresi.
29 maggio 2026 alle 00:28

Riaperto il canale di Porto Pino 

Rientrano pescatori e diportisti in regola con le tariffe d’ormeggio 

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Si è conclusa nei giorni scorsi la prima fase dei lavori nel canale navigabile di Porto Pino: le barche di pescatori e diportisti stanno tornando.

I cantieri

Si è trattato di importanti lavori di manutenzione che riguardano tutto il sistema di ormeggio. I cantieri, avviati lo scorso mese di aprile, hanno interessato la prima delle tre aree in cui il canale è stato suddiviso per la realizzazione dei lavori, in modo da recare meno disagi possibili ai pescatori e ai tanti diportisti che ormeggiano nel porticciolo. Soddisfazione da parte del primo cittadino Paolo Dessi: «Questi lavori che stiamo realizzando – spiega - oltre al decoro e la sicurezza all’interno del canale permettono di ripristinare la legalità degli ormeggi autorizzati. Da giovedì abbiamo iniziato la riassegnazione dei posti temporanei alle imbarcazioni da pesca e quelle per il noleggio nella prima parte del canale, dal ponte carrabile al ponte pedonale in legno». La scelta dei posti è stata fatta in base alla vecchia graduatoria degli aventi diritto e che hanno regolarizzato la loro posizione pagando le tariffe di ormeggio. I lavori hanno interessato il ripristino di tutti gli ancoraggi, ma in particolar modo anche la pulizia del fondale grazie al lavoro di alcuni sub specializzati. Sono state rimosse vecchie batterie, pesi morti e tanti altri oggetti che nel corso degli anni sono finiti sul fondo del canale. «Nel frattempo, prosegue Dessi, abbiamo attivato un servizio di guardiania h 24, con personale che avrà anche l’incarico di verificare che vengano rispettate le posizioni assegnate ad ogni titolare di posto barca. Abbiamo anche installato oltre trenta telecamere per la sorveglianza dell’approdo e delle aree limitrofe».

Seconda zona

Intanto dalla prima decade di giugno, partiranno i lavori della seconda zona, quella adibita ai pontili galleggianti che verranno sostituiti con dei pontili nuovi, visto che nel corso degli anni sono andati quasi completamente distrutti. Poi si passerà alla zona C in base al cronoprogramma, cercando di intralciare il meno possibile le attività legate alla stagione balneare, alla pesca, al turismo e al noleggio di gommoni «Questo importante lavoro – conclude Dessì – è frutto anche della collaborazione di pescatori e diportisti e del prezioso supporto della Guardia costiera e delle altre forze dell’ordine».

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