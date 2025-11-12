Riaperto il bando per il rimborso libri 

Il Comune riapre i termini per il rimborso dei libri di testo 2025/26. L’avviso è rivolto a chi non aveva presentato la domanda entro il 18 luglio o non aveva completato la rendicontazione entro il 31 ottobre. La nuova fase prevede un’unica procedura, con la presentazione contestuale della richiesta e dei giustificativi di spesa. C’è tempo fino al 21 novembre 2025 per presentare la documentazione. Dal Municipio raccomandano di leggere con attenzione il bando e compilare ogni parte della modulistica. «È stato fatto in via eccezionale per venire incontro a tutti i genitori che non sono riusciti a presentare la domanda in tempo. Speriamo che per l’anno prossimo ci sia maggiore attenzione. Gli uffici hanno fatto un grande sforzo, nonostante il carico di lavoro, per riaprire la procedura ormai chiusa», sottolinea la vicesindaca Elisabetta Contini.



RIPRODUZIONE RISERVATA