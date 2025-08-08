VaiOnline
Poetto.
09 agosto 2025 alle 00:20

Riaperto il bagno della Prima fermata 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stato riaperto dopo tre giorni il bagno “1” della spiaggia del Poetto. I servizi igienici erano stati chiusi per dei problemi agli impianti idrici e allo scarico delle docce esterne. Gli operai del Comune hanno effettuato la riparazione consentito di ripristinare la piena funzionalità della struttura in tempi rapidi

La riapertura ieri mattina. Gli interventi, coordinati dai servizi tecnici comunali, si sono resi necessari a seguito di ostruzioni dovute all’accumulo di sabbia e della rottura dei flussometri dei servizi igienici, che avevano provocato allagamenti nei locali interni. Alla fine i disagi per i bagnanti sono stati minimi.

Restano le criticità, anche a causa di atti vandalici o danneggiamenti da parte dei bagnanti, per una serie di disservizi registrati dagli stessi fruitori: niente carta igienica e sapone, toilette alla turca, pavimenti sconnessi, pozzanghere, bagni a volte fuori uso, docce promiscue e pulizia non sempre impeccabile. Le sette postazioni comunali, aperte dalle 7 alle 23, vanno da Marina Piccola allo stabilimento dell’Ottagono, e sono sistemate nei punti strategici dei circa quattro chilometri del lungomare.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’omicidio.

Freddato con cinque colpi di pistola

Buddusò: Marco Pusceddu, 51 anni, è morto sotto gli occhi dei colleghi volontari  
Il giallo

Ad aprile una misteriosa aggressione: trovato privo di sensi in auto nel Sulcis

Il fratello: «L’avevano colpito alla testa in una piazzola di sosta a Flumentepido» 
Andrea Artizzu
L’emergenza

«Decisiva una diagnosi immediata Ora si potenzino i servizi di prevenzione»

L’infettivologo: serve più attenzione ai processi di preparazione del cibo 
Massimiliano Rais
L’emergenza

Caso botulino, epilogo tragico Roberta Pitzalis non ce l’ha fatta

È morta al Brotzu la 38enne intossicata il 22 luglio a Monserrato 
Enrico Fresu
L’allarme

Dermatite, c’è l’accordo ma resta il nodo risorse Lunedì (forse) il via libera

Intesa su una norma bipartisan Gli allevatori: necessari 50 milioni 
Roberto Murgia
La ricorrenza

Marcinelle, monito di Mattarella sul lavoro

Il capo dello Stato: «La sicurezza è un’urgenza». Meloni: «Non dimentichiamo le vittime» 