Riaperto il bagno della Prima fermata 

È stato riaperto dopo tre giorni il bagno “1” della spiaggia del Poetto. I servizi igienici erano stati chiusi per dei problemi agli impianti idrici e allo scarico delle docce esterne. Gli operai del Comune hanno effettuato la riparazione consentito di ripristinare la piena funzionalità della struttura in tempi rapidi

La riapertura ieri mattina. Gli interventi, coordinati dai servizi tecnici comunali, si sono resi necessari a seguito di ostruzioni dovute all’accumulo di sabbia e della rottura dei flussometri dei servizi igienici, che avevano provocato allagamenti nei locali interni. Alla fine i disagi per i bagnanti sono stati minimi.

Restano le criticità, anche a causa di atti vandalici o danneggiamenti da parte dei bagnanti, per una serie di disservizi registrati dagli stessi fruitori: niente carta igienica e sapone, toilette alla turca, pavimenti sconnessi, pozzanghere, bagni a volte fuori uso, docce promiscue e pulizia non sempre impeccabile. Le sette postazioni comunali, aperte dalle 7 alle 23, vanno da Marina Piccola allo stabilimento dell’Ottagono, e sono sistemate nei punti strategici dei circa quattro chilometri del lungomare.

