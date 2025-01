Riaperto al pubblico il Parco delle rimembranze 

Il Parco delle rimembranze, dopo tanti anni, riapre al pubblico. In corso anche la sistemazione di diverse piazze all’interno del centro urbano. I lavori stanno interessando le piazze Dessì, Giovanni Paolo II, La Cupola e "Giardini Sant’Isidoro”. Si sta in particolarmente intervenendo per la manutenzione e la messa in sicurezza, consentendo poi l’utilizzo con giochi, attrezzature e percorsi che dovrebbero essere sicuri e accessibili.

In una recente riunione del Consiglio comunale si era parlato anche della necessità di affidare in gestione alcune Piazze del paese. Tra queste le piazze di via Marconi e del rione dei Musicisti.

Intanto, da alcuni giorni è stata riaperta al pubblico piazza delle Rimembranze in via Piave. Un sito di straordinaria bellezza realizzato in ricordo dei 110 Caduti di Sinnai in Africa, nella Prima e nella Seconda guerra mondiale. Un viale di pini con ai lati, le lapidi in graniti in cui sono incisi i nomi dei soldati sinnaesi mai tornati a casa.

Qui ogni anno si celebra il 4 Novembre. Un luogo sacro che da lunedì ospita anche la targa della Shoah in ricordo dell’Olocausto, donata cinque anni fa da assessori e consiglieri comunali alla cittadinanza. L’apertura del cancello che protegge il parco, dà a tutti la possibilità di fare una tappa in questo luogo che ricorda tantissimi ragazzi partiti in guerra e mai tornati a casa. (r. s.)

