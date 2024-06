Riaperto al pubblico il parco del Canale del Generale 

Dopo gli atti vandalici dello scorso dicembre, oggi riapre il parco del Canale del Generale. Carloforte può riappropriarsi di un’area verde per le passeggiate, con giochi per i più piccoli e spazi per eventi e manifestazioni culturali in mezzo al verde.

Durante un blitz notturno, lo scorso inverno, vandali ignoti avevano distrutto le lampade dell’illuminazione pubblica del parco, divolto i cestini dei rifiuti e imbrattato i giochi per i bambini. Insomma un’incursione in piena regola, seguita dalla condanna unanime della comunità carlofortina sconcertata per un attacco simile ai beni della collettività. Nel frattempo i danni causati dall’intrusione notturna sono stati riparati, con una novità: nel parco del Canale del Generale sono state installate le telecamere finalizzate a prevenire che in futuro atti del genere possano ripetersi (perlomeno per la paura di essere scoperti).

«Abbiamo posizionato le telecamere con dispiacere, avremmo preferito non essere costretti a farlo - dice il sindaco Stefano Rombi - ma è necessario contrastare il vandalismo di alcuni inetti».

Ricomprate le lampade, sistemati i danni e installate le telecamere, da oggi alle 9 il parco del Canale del Generale sarà finalmente riaperto al pubblico.

