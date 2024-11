Riaperti i cantieri di lavoro sulla strada provinciale panoramica 

Sono ripresi i lavori sulla strada panoramica provinciale Gonnesa-Portoscuso. Da qualche giorno gli operai sono di nuovo al lavoro nel tratto della provinciale 108 (tra i chilometri 4,580 e il chilometro 6,770), in corrispondenza della parete rocciosa oggetto della messa in sicurezza. Una prima parte dell’intervento è stato fatto nei mesi scorsi, eliminando i massi pericolanti che minacciavano la carreggiata, e stendendo lungo la parete le reti metalliche per trattenere la caduta dei massi. Ora gli operai sono tornati a lavoro per completare l’opera. Stando all’ordinanza della Provincia del Sud Sardegna i lavori si protrarranno fino al 2 dicembre. Fino ad allora «per garantire il regolare svolgimento delle lavorazioni con le necessarie condizioni di sicurezza - si legge nell’ordinanza dell’Area Lavori Pubblici - si rende necessaria la parziale e temporanea regolamentazione del traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico».

La messa in sicurezza della parete rocciosa,attualmente in corso, è l’intervento più urgente sulla provinciale 108. Ma, per la sicurezza della circolazione, sarebbe necessario intervenire anche sulla pavimentazione stradale e sulla segnaletica orizzontale. (a. pa.)

