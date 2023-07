Riaperti i bagni pubblici di piazza Garibaldi Danneggiata dai vandali la pedana per i disabili 

I tempi sono stati lunghi, ma ormai non c’è più da sorprendersi. Per fortuna ieri sono stati riaperti i bagni di piazza Garibaldi, tra i pochi in città.

Erano stati temporaneamente chiusi a causa del blocco delle pompe di sollevamento e dei danni causati da un guasto elettrico agli aeratori che aveva generato la formazione di muffe all'interno del locale.

A settembre la pedana dei disabili

Le condizioni igieniche sono state ripristinate ma – informano dal Comune, assessorato ai Lavori pubblici – «resta temporaneamente interdetta all'uso la pedana elevatrice che collega la piazza con il pianerottolo di accesso ai bagni. La pedana, che permette alle persone con ridotta capacità motoria un comodo accesso ai servizi, è stata danneggiata da ignoti e necessita di un significativo intervento di riparazione. Verrà rimessa in funzione a settembre», garantiscono da Palazzo Bacaredda.

Dissuasori vicino alla passerella

Nei giorni scorsi erano stati ripristinati anche gli elementi del tavolato ligneo pedonale che erano stati, a più riprese, sfondati da automezzi del soccorso pubblico transitati nella piazza. Per evitare in futuro altri danni di questo tipo, verranno sistemati nel perimetro del tavolato, i dissuasori che consentiranno il transito ai soli pedoni. Sperando che siano risparmiate dai vandali.

