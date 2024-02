Riaperte le indagini sulla morte di Pablo Neruda 

Buenos Aires. Fu un cancro alla prostata o una micidiale tossina la causa della morte il 23 settembre 1973 del poeta e Premio Nobel cileno, Pablo Neruda? Questo dilemma, che molti anni di indagini non sembravano aver potuto risolvere e che avevano portato all’archiviazione del fascicolo processuale lo scorso anno, è stato invece a sorpresa riconsegnato all’attualità. Infatti, la Corte d’Appello di Santiago ha pubblicato una sentenza che, all’unanimità, ha disposto l’annullamento della decisione di primo grado, una completa revisione delle prove finora disponibili e ulteriori testimonianze per spiegare l’accaduto.

I magistrati hanno premiato la tenacia dei nipoti del poeta e del Partito comunista cileno, accogliendo le procedure da loro richieste per arrivare una volta per tutte alla verità. In particolare Rodolfo Reyes, uno dei nipoti e legale della famiglia, ha dichiarato che la vicenda va vista come un esempio di «terrorismo di Stato, perché Neruda è stato assassinato dai servizi segreti del regime di Augusto Pinochet, dato che rappresentava un pericolo per la dittatura». Il decesso dell’autore di “Venti poemi d’amore e di una canzone disperata”, noto militante comunista, avvenne appena 12 giorni dopo il golpe del generale Augusto Pinochet, destando più di un sospetto. Col passare degli anni i dubbi si sono rafforzati, portando nell’aprile 2013 alla riesumazione del cadavere e all’intervento di ben tre diverse équipe di studiosi per cercare di arrivare alla verità. Il secondo gruppo aveva ipotizzato che Ricardo Neftalí Reyes (il vero nome di Neruda) non era morto per il cancro alla prostata ma per il probabile letale effetto di una tossina, ritrovata in un molare, denominata Clostridium botulinum e considerato il microrganismo responsabile del botulismo. Un terzo studio realizzato nel 2023 da esperti internazionali coordinati dalla cilena Gloria Ramirez, ha invece riportato tutto in alto mare, aprendo la porta alla decisione di archiviazione. Fino alla nuova decisione della Corte d’appello.

