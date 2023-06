Riaperte le due piscine 

A Ussana l’estate sarà all’insegna del sole e dei bagni in piscina. Ha riaperto i battenti il complesso ricettivo di Is Osterias, periferia del paese a ridosso della Statale 446 Monastir-Serdiana, con le due piscine scoperte che nei mesi estivi accolgono centinaia di amanti dei bagni. La struttura di Is Osterias, con le due piscine e area ristoro, sarà aperta per tutta l’estate, dal lunedì alla domenica continuato dalle 9.30 alle 19,30. «Gli impianti offrono a tutti la possibilità di scegliere fra la piscina e il mare, specie per quanti non hanno la possibilità di raggiungere le spiagge, È, inoltre, un’opportunità per praticare il nuoto non solo per sport ma anche dal punto di vista terapeutico e riabilitativo», commenta il sindaco Emidio Contini. Tutto grazie alle due piscine, una grande, con misure vicine a quelle olimpioniche e una più adatta ai bambini. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA