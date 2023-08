Riaperta via San Giorgio: viabilità di nuovo regolare 

Riapre al traffico, dopo il collaudo effettuato ieri, il tratto della via San Giorgio chiuso per la messa in sicurezza della strada e dell'intera zona. Situazione tesa, in quanto i lavori stavano durando a lungo e la chiusura di quel tratto di strada comportava disagi, non solo per i residenti e per clienti e personale delle due importanti aziende, Tecnomat e Leroy Merlin che si trovano proprio in prossimità di quel tratto, ma anche per le stesse aziende che lamentavano un calo del fatturato. Inoltre anche molti automobilisti che per evitare le code ai semafori, quotidianamente percorrono la Via San Giorgio per accedere poi ad altre strade alternative che portano ai comuni che si affacciano sulla statale 130, si lamentavano.

Si era parlato della conclusione dei lavori a ottobre, una scadenza improponibile per le attività produttive della zona, e addirittura di realizzare una strada alternativa provvisoria. «Abbiamo trovato questa situazione quando ci siamo insediati - racconta il sindaco di Assemini Mario Puddu - e appena possibile, per scongiurare ritardi e ulteriori spese, si è tenuto un incontro tra tutte le parti coinvolte: aziende, responsabile dei lavori pubblici, comandante dei vigili e ditta appaltatrice dei lavori. Quest'ultima ci ha promesso che avrebbe concluso l'opera nella prima settimana di agosto e ha mantenuto la parola. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a sbloccare la situazione. Ora la viabilità della zona è tornata regolare». (c. m.)

