Riaperta via Oristano, cantiere in via Iglesias 

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione della rete idrica in via Oristano. Dopo alcune settimane di intervento, è stata completata l’attività e con essa la chiusura al transito e alla sosta: via i divieti, i cartelli e le recinzioni, con il ripristino della circolazione. Si tratta del maxi cantiere di Abbanoa, che andrà avanti fino a giugno nel quartiere di Villanova.

In contemporanea, scatta l’intervento nella parte alta di via Iglesias, già chiusa da giovedì con l’istituzione del divieto di sosta (continuo) e l’impossibilità di percorrere la strada, bloccata all’altezza di un garage privato. In via Oristano i lavori hanno visto un piccolo slittamento legato alla fornitura di calcestruzzo per il ripristino. La ditta incaricata da Abbanoa metterà poi le piastre metalliche per consentire il transito dei veicoli mentre il cemento finirà di asciugare.

