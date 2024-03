Riaperta via Istria,  il traffico respira 

Dopo tre giorni di disagi nella viabilità a Selargius, via Istria è di nuovo aperta al traffico.

Ieri mattina gli operai della ditta incaricata da Abbanoa, hanno rimosso transenne e cartelli stradali che da martedì delimitavano il cantiere di riqualificazione della rete idrica nella strada del centro, nel tratto fra gli incroci con via Bixio e via Nievo. Tre giorni di chiusura della strada che hanno comportato non pochi problemi per i residenti della zona, e soprattutto per i commercianti proprio a ridosso di Pasqua. Tornano alla normalità anche i percorsi dei mezzi di trasporti pubblico. Lavori completati nei tempi quindi, in attesa del restyling previsto in tutta la strada con una nuova colata d’asfalto per mettere fine a buche e dislivelli creati negli anni nel manto stradale: le risorse ci sono già, 250mila euro, il progetto e l’impresa che dovrà eseguire il cantiere pure.

