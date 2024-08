Riaperta la spiaggia accessibile per tutti 

«Un signore senza una gamba ce lo stava chiedendo da mesi: quando riapre la spiaggia per i disabili a San Giovanni? Ecco, da oggi c’è di nuovo». È “l’area” di Domu Mia, l’associazione che due anni fa inaugurò la prima spiaggia accessibile nel Sarrabus. Lo scorso anno, però, lo scontro col Comune di Muravera (l’associazione venne invitata a spostarsi vicino alla peschiera, Domu Mia si rifiutò «perché non dobbiamo finire emarginati») portò allo stop del progetto che è ripartito quest’anno con un nuovo accordo tra Regione, associazione e Comune. «Sapete cosa è cambiato? – dice Ninni Santus, presidente di Domu Mia – è cambiata la Giunta regionale. Quanto al Comune non abbiamo fatto né pace né guerra, ci ha concesso il patrocinio dopo il sollecito della Regione e va bene così».

Al mare

Al centro della spiaggia c’è la stessa grande pedana in legno, poi le passerelle, gli scivoli, i gazebo per l’ombra. E le sedie job per consentire a chiunque di fare il bagno, personale specializzato e anche un barattolino per le offerte: «Nessun obbligo – chiarisce Santus – la Regione per la concessione ci ha chiesto 3.500 euro. Ci sembra fuori da ogni logica che per offrire un servizio del genere si debba persino pagare. E comunque abbiamo pagato ma chiediamo anche una mano ai cittadini. Poi faremo presente alla Regione che questa norma è da modificare. Qui c’è un popolo di persone con disabilità e anziani che hanno diritto di godere del mare così come tutti gli altri. Perché se io ho le gambe buone posso portare tre ombrelloni e non pagare nulla mentre se sono disabile devo pagare? Noi questo lo chiederemo ai consiglieri regionali». E poi il richiamo al Comune di Muravera «perché se abbiamo aperto in ritardo dipende anche dal fatto che il patrocinio che noi abbiamo chiesto il 14 giugno ci è stato concesso solo il 22 luglio».

La soddisfazione

La grande pedana in legno si popola: disabili ma anche anziani, fragili e persone che amano stare in compagnia. Da Muravera, Villaputzu, San Vito e dal Gerrei. Fra loro anche Umberto Siotto, di un’associazione disabili di Oristano: «Il mio messaggio è rivolto alle istituzioni che per quanto riguarda la disabilità e l’inclusione si riempiono la bocca ma di concreto fanno poco o nulla». E dunque «Muravera e gli altri Comuni si degnino di preparare il futuro, tutti quanti dobbiamo prepararci all’invecchiamento».

Presenti – per l’amministrazione comunale di Muravera – l’assessore Andrea Mura e la consigliera con delega ai servizi sociali Tonina Cocco. Nessun rappresentante («Li abbiamo invitati tutti») degli altri Comuni del Sarrabus.

RIPRODUZIONE RISERVATA