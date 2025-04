Riaperta la sala operatoria del Cto 

Un anno fa, con la chiusura della Traumatologia del Sirai di Carbonia, iniziavano i viaggi della speranza dagli ospedali del Sulcis Iglesiente a quelli di Cagliari e del resto dell’Isola alla ricerca di una sala operatoria aperta. Dodici lunghi mesi di disagi, ma dieci giorni fa qualcosa è cambiato: le sale operatorie del Cto di Iglesias sono di nuovo operative grazie a un accordo tra la Asl Sulcis e l’Arnas Brotzu da dove arriva un’equipe medica per eseguire gli interventi chirurgici e fermare così le trasferte forzate.

L’accordo

«Si tratta di un progetto possibile - spiega la manager della Asl Sulcis Giuliana Campus – grazie a un grande lavoro d’équipe per la gestione dei pazienti con fratture ossee che si presentano al Pronto Soccorso Sirai. Un progetto che definisce i criteri e le modalità operative del percorso diagnostico, chirurgico, terapeutico, assistenziale e riabilitativo dei pazienti. Con tutte le cautele del caso non posso che esprimere la mia soddisfazione per aver restituito ai cittadini del Sulcis Iglesiente questo fondamentale servizio». Un progetto annunciato circa un mese fa davanti all’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi e benedetto dalla conferenza socio-sanitaria, «nella consapevolezza – dice il sindaco di Iglesias Mauro Usai – che un territorio non può e non deve rinunciare a un servizio essenziale che, sia chiaro, non viene spostato dal Sirai al Cto. Semplicemente si sta sperimentando un modello di intervento che a mio parere andrebbe esportato ovunque: dove c’è carenza di organico non vanno mandati via pazienti verso altri ospedali, ma sono gli altri ospedali a inviare i loro medici». Alessandro Pilurzu, consigliere regionale del Pd e componente della commissione Sanità aggiunge «che la preziosa collaborazione del primario di Ortopedia del Brotzu Giuseppe Dessì ha dato modo di partire in brevissimo tempo con questa sperimentazione in attesa che si possa organizzare l’attività dei due ospedali in modo da renderli complementari. Intanto si danno risposte ai cittadini e si limitano i viaggi della speranza.

Il percorso

Il direttore sanitario Antonio Pisano spiega il percorso e la sinergia che già ha portato in sala operatoria sei pazienti: Dall’accesso al Pronto soccorso del Sirai si prosegue con le attività preoperatorie e operatorie al Cto di Iglesias e si conclude con la gestione post-operatoria e la dimissione del paziente. Le équipe chirurgiche sono composte dagli ortopedici e dagli anestesisti dell’Arnas Brotzu e della Asl Sulcis. Nella gestione complessiva sono coinvolti diversi reparti e diversi specialisti oltre l’ortopedico e l’anestesista, come il medico del Pronto soccorso, l'internista/geriatra, il cardiologo, il fisiatra, l'infermiere e il fisioterapista. La stretta integrazione tra queste competenze favorisce l'ottimizzazione del percorso clinico». Soddisfatto l’assessore Bartolazzi: «Inizia una nuova fase sperimentale che avrà un tempo di osservazione e monitoraggio nell'arco dei prossimi mesi. L'obiettivo finale è quello di rafforzare l'offerta sanitaria non solo nel territorio di Iglesias ma in tutto il Sulcis individuando vocazioni e compiti per i vari presidi in una logica integrata di rete e di risorse».

