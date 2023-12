Riaperta la Provinciale 85 

Dopo quasi due anni è nuovamente percorribile la strada Provinciale 85. I lavori si sono conclusi da diverse settimane ed il tragitto che collega la periferia d’Iglesias alla Sp2 è stato finalmente ultimato.

Via i blocchi

Niente più blocchi d’ingresso e d’uscita in un cantiere aperto nel marzo del 2022 e che avrebbe dovuto restituire in sicurezza il percorso sei mesi più tardi. Ma una serie di problematiche, fra le quali il rincaro dei costi delle materie prime, hanno condotto a dei rallentamenti che si sono tradotti in un continuo posticipo (oltre un anno di ritardo) della data di consegna. È così la fine di un incubo per i tanti residenti della zona, i quali in tutto questo lasso di tempo lamentavano la pericolosità della strada, per via di un’approssimativa messa in sicurezza del tracciato. «Dopo tanto tempo possiamo permetterci di rincasare senza il timore che possa accadere qualcosa a causa delle condizioni della strada. - rivela Silvano Aru, abitante nell’area - Fin dall’inizio dei lavori per noi residenti è sempre stato un problema fra il manto stradale lasciato in pessime condizioni, la mancanza di segnalazioni nei numerosi ostacoli presenti e i lunghi periodi di pausa della prosecuzione degli interventi. Possiamo dire d’esserci lasciati alle spalle un incubo che è durato fin troppo».

Il percorso

Dalla rimozione dei blocchi e della cartellonistica vietante l’ingresso se non ai residenti, il traffico veicolare è aumentato notevolmente: «Ora la strada è percorribile per tutti. - dichiara l’amministratore straordinario della Provincia del Sud Sardegna Mario Mossa - Ci sono stati diversi ostacoli, ma sono stati superati».

Una riapertura che aiuta a sgravare il traffico che inevitabilmente si riversava sulla Statale 126: «Rimettere in sicurezza quel tratto di strada mette fine anche al disagio delle tante persone che si recano in direzione del basso Sulcis. - dichiara l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - Per il prossimo futuro però occorrerà continuare a ragionare sul vecchio progetto della Provincia, ovvero quello di trasformare la Sp 85 in una quattro corsie».

Il via libera per la riapertura al traffico veicolare ha permesso anche la ripresa dei servizi di trasporto pubblico, interrotti dall’inizio dei lavori; le linee dell’Arst sono state ripristinate e l’utenza dopo quasi due anni può contare sul ritorno dei bus: «Con l’Arst e tramite la Provincia - rivela Melis - stiamo lavorando per incrementare le fermate in una zona che con il passare del tempo continua ad espandersi, sia per via dei tanti borghi che vanno a formarsi, sia per una decisa ripresa dell’attività nella zona industriale adiacente».

