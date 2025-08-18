Riaperta la Provinciale 25 a diciotto anni dalla chiusura 

Con la rimozione delle ultime transenne e il taglio del nastro, la strada provinciale 25 torna finalmente percorribile in sicurezza lungo tutto il suo tracciato originario. Dopo diciotto anni di chiusura e di attese, l’opera è stata conclusa con grande soddisfazione dell’amministrazione comunale di Silius e della Città Metropolitana di Cagliari. La SP25 è un’arteria vitale per il territorio, collegando Silius alla Statale 387 e ai centri di San Nicolò Gerrei, Ballao e al Sardinia radio telescope di San Basilio. La strada era stata chiusa a causa di un cedimento del manto stradale. L’intervento, costato 1.045.000 euro, ha riguardato il consolidamento del terreno, il rifacimento del manto stradale, le protezioni e la segnaletica. «Un traguardo raggiunto – sottolinea il sindaco Antonio Forci – grazie a un impegno costante, nonostante le lungaggini e i ritardi burocratici che in passato avevano trasformato la SP25 nella tristemente nota “strada della vergogna”. L’iter era partito nel luglio del 2023, mentre i lavori erano iniziati a febbraio 2025». Lo stesso primo cittadino, ha tenuto a ringraziare «la Provincia del Sud Sardegna, oggi Città metropolitana di Cagliari, e tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato: l’amministratore Mario Mossa, il sub commissario Ignazio Tolu, i dirigenti e la ditta per la professionalità dimostrata. Oggi non restituiamo solo una strada ma dignità a un intero territorio».

