Riaperta la piscina di Farcana 

Uno spazio alternativo per il tempo libero e un servizio attesissimo: la riapertura ieri della piscina di Farcana rappresenta un vero volano per il rilancio dell’Ortobene, che punta a compiere ancora molti passi avanti. Inaugurata alle 13 alla presenza dell’assessora allo sport Natascia Demurtas, dell’assessore Pino Mercuri e del sindaco Emiliano Fenu. L’impianto sarà gestito in via straordinaria solo per l’estate dalla società Hac di pallamano, che ha ricevuto la concessione temporanea perché, poi, la piscina sarà sottoposta a ristrutturazione. All’interno è attivo un servizio bar, ma grazie alla collaborazione con l’ostello della gioventù di Alternatura, è possibile prenotare un menu alla carta da gustare nell’area dedicata a bordo vasca. Un segnale concreto di sinergia e collaborazione tra operatori.

Tutti in acqua

L’inaugurazione è stata accolta con entusiasmo: dalla mattina qualcuno in costume attendeva l’apertura ufficiale. Alle 13 in punto, un gruppo di ragazzi, ha varcato i cancelli e si è tuffato in acqua. La piscina sarà aperta tutti i giorni, dalle 9 alle 20. Il biglietto giornaliero costa 10 euro, 6 euro mezza giornata. Gratis sotto i 3 anni e per gli over 75. L’ingresso è gratuito anche per le persone con disabilità e il loro accompagnatore.

Sfida vinta

Soddisfazione da parte di Roberto Deiana dell’Hac, che coordina un team composto da quattro collaboratori e otto bagnini. «Le difficoltà iniziali non ci hanno fermato. Ho capito quanto i nuoresi aspettassero questa piscina quando ho iniziato a vedere un via vai nei pressi dell’impianto. Era quasi una processione, e ci ha dato la forza per andare avanti», ha detto. Fondamentale anche il supporto di Forestas, che ha consentito il riempimento della vasca con l’impiego di motopompe e il recupero dell’acqua da un vascone di compensazione. Limitati i disagi per i residenti dell’Ortobene: il prelievo dell’acqua dalla rete è avvenuto principalmente la notte.

Attesa la vera rinascita

Poco distante dalla piscina, si attende che anche il campo di calcio torni a nuova vita. Allo stesso modo, a Sedda Ortai si aspetta il progetto del parco acrobatico, capace di destagionalizzare l’offerta turistica e trasformare l’Ortobene in un vero polo attrattivo, non solo nei mesi estivi. Perché quella di ieri è una riapertura provvisoria, ma carica di significato. Una speranza, in attesa degli interventi necessari per restituire davvero ai nuoresi e all’Ortobene l’attenzione, la cura e il valore che meritano. Lo sa bene l’assessora Natascia Demurtas che dice: «Restituire uno spazio di sport, incontro e socialità alla città era un nostro obiettivo. Puntiamo a intervenire su tutte le strutture, riqualificandole nel più breve tempo». Il sindaco Emiliano Fenu ha sottolineato l’importanza del risultato raggiunto: «Un traguardo possibile dal lavoro di squadra tra assessori, uffici e operatori. A loro va un grazie speciale, perché si sono messi a disposizione della comunità anche rischiando in prima persona».

