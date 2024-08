Riaperta la Passeggiata coperta 

E stata riaperta al pubblico ieri pomeriggio, dopo tre giorni di chiusura, la Passeggiata coperta del Bastione di Saint Remy. Sono stati, infatti, ultimati i lavori di messa in sicurezza che si erano resi necessari.

Riprendono anche le visite guidate con i consueti orari: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Considerata uno dei salotti della città, la Passeggiata venne inaugurata nel 1902 come sala per banchetti. Nel corso degli anni è stata utilizzata in modi diversi: come infermeria durante la prima guerra mondiale, come sede delle scuole complementari negli anni Venti, come rifugio antiaereo duranta la seconda guerra mondiale, come ufficio periferico del ministero del Tesoro e ricovero per i senzatetto nel secondo dopoguerra. Nel 1948 ospitò la prima edizione della Fiera Internazionale della Sardegna.

