Riaperta la parte pedonale del ponte Nervi Per il passaggio dei ciclisti bisogna attendere 

A sorpresa, dopo un solo giorno di chiusura ha riaperto la parte pedonale del ponte di San Bartolomeo in prossimità del Padiglione del sale.

La chiusura temporanea era stata disposta venerdì a causa del furto delle griglie di scolo delle acque meteoriche e del cancello di accesso alla scala. Situazione che ha reso l’area non sicura alla fruizione del pubblico.L’installazione di alcune griglie provvisorie ha consentito il ripristino, per il momento della funzionalità pedonale del ponte. «Nel più breve tempo possibile, verrà risolta ogni situazione di pericolo anche per la parte ciclabile in modo che possa essere riaperta quanto prima», spiegano dal Comune».Restano in corso le indagini per identificare i responsabili del furto.

La decisione della chiusura e della riapertura sono state prese dal Servizio opere strategiche del Comune. «La mancanza delle griglie di scolo rappresenta un pericolo significativo», avevano spiegato, «poiché potrebbe esporre l'infrastruttura a rischi di incidenti per i pedoni e i ciclisti di qualsiasi età, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità è ridotta. Anche l’assenza del cancello di accesso alla scala può rappresentare un serio pericolo. La sicurezza dei cittadini è al primo posto».

La notizia aveva creato sconcerto perché il ponte che collega il parco del Nervi a Sant’Elia era stato inaugurato poco più di due mesi fa, il 29 marzo, dopo un’attesa durata cinque anni.

