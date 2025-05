Riaperta la galleria sulla 131 dnc 

Liberata dal cantiere la galleria S’Iscala, sulla 131 dcn, vicino a Posada, è un percorso pieno di luci. Ieri l’apertura al traffico in entrambi i sensi di marcia, alla presenza dei vertici di Anas e Regione.

La cerimonia

«È una giornata importante - afferma l’ad di Anas Claudio Andrea Gemme - consegniamo al territorio una struttura moderna a ulteriore dimostrazione del nostro impegno in questa isola bellissima. La statale 131 dnc è un tracciato fondamentale. È l’ultimo esempio del nostro sforzo, convinto e continuo, per la viabilità sarda, dedichiamo energie e attenzioni in un impegno continuo di miglioramento sotto tutti i punti di vista, sicurezza in primis».

I lavori

Gli interventi, del valore complessivo di circa 57 milioni di euro, hanno riguardato l’ammodernamento strutturale e impiantistico del tunnel secondo le norme attuali. La galleria S’Iscala fa parte della rete transeuropea Ten-T e deve rispondere a specifici requisiti di sicurezza. La struttura del tunnel è costituita da due fornici, per una lunghezza di circa 1430 metri.

I lavori hanno riguardato demolizione e ricostruzione del rivestimento della galleria. Si è proceduto al rivestimento definitivo tramite lastre prefabbricate e calcestruzzo e alla impermeabilizzazione con un’apposita membrana in pvc. Sono stati eseguiti interventi di rifacimento della sovrastruttura stradale e il potenziamento di raccolta delle acque di piattaforma. E installati i dispositivi laterali di protezione in caso di urto per innalzare gli standard di sicurezza.

I nuovi impianti installati riguardano quelli di sicurezza e continuità, idrico e antincendio, l’illuminazione a led, il sistema di ventilazione meccanica, il sistema di rilevazione incendi, il ponte radio, i rivestimenti illuminotecnici, gli impianti di video sorveglianza e le aree di telecontrollo collocato all’esterno, in prossimità degli imbocchi. Tutto il sistema impiantistico è collegato in remoto ai sistemi aziendali. Sulla 131 dcn in corso di completamento il piano di Anas per ammodernare il tracciato. In 90 km tra Nuoro e Olbia, gli interventi hanno raggiunto circa 260 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA