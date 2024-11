Riaperta la galleria di Porto Flavia 

Eseguiti gli interventi di disgaggio e di messa in sicurezza del costone roccioso; da oggi sarà nuovamente accessibile ai visitatori anche la galleria base di Porto Flavia.

Sono passati diversi mesi da quando una frana di alcuni costoni rocciosi della parete esterna che si affaccia sul faraglione di Pan di Zucchero, costrinsero a delimitare l’area e a precludere di fatto la possibilità di percorrere le scalette che dalla prima galleria conducono di basso alla seconda. Una dinamica che da tempo impedisce il completo itinerario del sito che, numeri alla mano, si è rivelato negli ultimi anni l’attrazione turistica regina del territorio.

Non solo le tempistiche per gli interventi di messa in sicurezza, ma anche le lungaggini burocratiche hanno contribuito a dilatare i tempi per il ripristino del percorso; un rimbalzo di competenze su chi dovesse procedere con gli interventi ha interessato per diverso tempo il Comune d’Iglesias ed Igea. Un braccio di ferro al quale ad un certo punto s’è sottratto il Comune, accollandosi le spese per la messa in sicurezza e il ripristino del sito: «Ci siamo di fatto sostituiti ad Igea. - specifica il primo cittadino Mauro Usai - Assieme all’assessorato all’Industria abbiamo prima eseguito delle verifiche e quindi appurato che la frana sia avvenuta in territorio di competenza d’Igea. In prossimità del distacco è persino presente un fornello minerario, un’ulteriore conferma che si sarebbe dovuta trattare di una manutenzione mineraria. Nonostante questo Igea non ha seguitato a far nulla, così come amministrazione abbiamo prima emesso un’ordinanza e poi esercitato il potere sostitutivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA