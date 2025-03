Riaperta la complanare verso Sassari 

Un tratto della complanare direzione nord, denominata R4, riaperta, e conferma per i restringimenti di carreggiata e le limitazioni di velocità e sorpasso. È la sintesi dell’ordinanza emessa dall’Anas in relazione al cantiere di adeguamento della Statale 131, all’altezza di Nuraminis, e in particolare nel tratto interessato dalla ricostruzione del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, al chilometro 27 della Carlo Felice, demolito ad ottobre 2024.

Le richieste

«A seguito della richiesta dell’Amministrazione comunale è stato riaperto un tratto di strada della complanare R4 nell’ingresso sud di Nuraminis», annuncia il sindaco di Nuraminis Stefano Anni, che un mese e mezzo fa, davanti al caos viabilità emerso dopo l’abbattimento del cavalcavia e la conseguente chiusura della Provinciale 54 Nuraminis-Serramanna, aveva chiesto «l’apertura e collegamento della rampa di innesto dalla provinciale Serramanna-Nuraminis alla complanare R1, l’apertura di una bretella di collegamento per chi proviene dalla direzione Sassari per l’immissione nella provinciale per Serramanna al chilometro 27,500, e l’apertura del tratto della complanare R4 compreso tra la via Nazionale, a Nuraminis, e il sottopasso di collegamento tra la via Satta e la complanare R1». L’Anas

Delle tre richieste l’unica ad essere stata accolta è stata quest’ultima. Rappresenta un passo avanti che evita l’ingresso a Nuraminis dei mezzi pesanti e torna utile per chi, diretto a nord, vuole invertire la direzione di marcia. L’ordinanza firmata dal responsabile della struttura territoriale Francesco Ruocco è un atto articolato, che conferma di fatto le limitazioni al traffico attorno al cantiere fino al 31 maggio.

Ecco i dettagli: limite di velocità a 50 chilometri orari nel tratto tra i chilometri 22+300-27+400, in entrambe le direzioni di marcia. Chiusura al traffico della corsia di marcia nel tratto tra i chilometri 27+400 e 27+700, direzione Sassari (in corrispondenza del cavalcavia demolito). Divieto di sorpasso, limite di velocità a 50 chilometri orari, restringimento carreggiata destra tra i chilometri 27+400 e 27+700 direzione Sassari. Divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 all’ora tra i chilometri 27+700 e 28+800, direzione Sassari.

Limitazioni anche nel senso di marcia opposto (direzione Cagliari) dove è disposto il limite di velocità a 50 all’ora in entrambe le corsie fra i chilometri 22+300 e 27+300, e divieto di sorpasso e limite di a 50 all’ora in entrambe le corsie fra i chilometri 27+300 e 28+950, direzione Cagliari, in corrispondenza dello svincolo per Nuraminis–Serramanna.

Restano chiuse anche la complanare e le rampe di ingresso e uscita, e il tratto di approccio al cavalcavia (scavalco numero 21) tra i chilometri 22+300 e km 23+900, direzione Sassari. Il tratto di Nuraminis della 131 (tra i chilometri 23+885 e 32+412) oggetto dei lavori di adeguamento resta interessato anche da altre limitazioni. Con altra ordinanza l’Anas ha disposto, da ieri, il limite di velocità a 40 chilometri orari, il restringimento della carreggiata e la chiusura della corsia di sorpasso , in entrambe le direzioni di marcia, tra chilometri 21+900 e 23+700, per consentire i lavori di sostituzione del guard-rail centrale.