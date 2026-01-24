VaiOnline
Jerzu
25 gennaio 2026 alle 00:23

Riaperta la chiesetta restaurata  

È stata riaperta al culto la chiesa di San Sebastiano. Edificio di pregio ed elemento identitario del centro storico di Cuccureddu, rappresenta da sempre un punto di riferimento per tante famiglie, per i giovani e per gli anziani, per la vita comunitaria e sociale. La cerimonia, dopo lavori durati due anni, si è svolta ieri pomeriggio, alla presenza del sindaco di Jerzu, Carlo Lai, della Giunta e del Consiglio comunale. La messa, partecipatissima, è stata concelebrata dal vescovo di Nuoro e Lanusei, monsignor Antonello Mura, e dal parroco, don Giorgio Cabras.

«In un Comune come il nostro - ha detto il primo cittadino - luoghi come questo assumono un valore ancora più profondo: non sono soltanto spazi di culto, ma presidi di comunità, luoghi che custodiscono memoria, tradizioni, relazioni e solidarietà. Punti in cui ci si incontra e ci si riconosce, in cui si rafforza quel senso di appartenenza che, nei paesi, è una ricchezza preziosa».

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di tutela e valorizzazione del patrimonio, che ha già visto, meno di tre anni fa, il restauro della chiesa parrocchiale di Sant’Erasmo, anche in quel caso reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, con il contributo economico della Diocesi, della Regione e del Comune. «Il nostro è un impegno coerente con il ruolo laico dell’amministrazione comunale: riconoscere e sostenere il valore di luoghi che, oltre alla loro funzione religiosa, svolgono un ruolo insostituibile nella vita sociale del paese, accompagnando generazioni, offrendo occasioni di incontro, ascolto e solidarietà», ha concluso Carlo Lai.

