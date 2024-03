Riaperta la chiesetta di Sant’Antonio 

Una porta aperta da pochi giorni, ma che lo era rimasta sempre nel cuore di tanti sestesi. Quella della chiesetta di sant’Antonio nell’omonima piazzetta, tra via Cagliari e via Monserrato. Un luogo amato da tanti, ma rimasto inaccessibile per più di quattro anni. E ora ritorna ad accogliere i fedeli, merito dell’opera di alcune attivissime volontarie.

«Finalmente possiamo dare questa bella notizia», è il commento di Don Franco Puddu, della parrocchia di Nostra Signora delle Grazie, che gestisce anche la chiesetta. «La chiesa è riaperta e senza pericolo per la sicurezza. Abbiamo fatto tanti lavori come intonacare e passare un prodotto contro l’umidità all’interno, tutto a spese della parrocchia e grazie alle donazioni, con una ditta specializzata. Poi le nostre volontarie si sono occupate di pulire, lucidare il marmo, rimettere a posto gli arredi».

Le volontarie

Un gruppo di sette donne, che hanno formato un comitato per salvare la loro amata chiesetta: «Abbiamo tanti ricordi legati a questo posto, noi abbiamo fatto la nostra parte con gioia. Ci lavoriamo da alcuni mesi, era davvero triste vederla chiusa», racconta Maura Nonnis. «Io mi sono battezzata e sposata qui», ricorda Pasqua Pitzanti, «lavorarci è stato impegnativo ma è stato fatto con soddisfazione». Ora il comitato si occuperà di tenere aperta la chiesa: «Sarà soprattutto durante le mattine, ma faremo dei turni per lasciarla aperta il più possibile, intanto si possono sempre tenere delle cerimonie», continua Maura Nonnis; «ce n’è già stata una pochi giorni fa per un cinquantesimo anniversario di matrimonio».

Nuovi lavori

Molto però ancora resta da fare, come spiega don Franco: «La facciata esterna ha bisogno di una mano di vernice, il campanile è ancora chiuso e imbragato, con l’esterno ammalorato e l’intonaco rovinato da bolle. Ma la chiesa è sicura e ospiterà anche la festa del santo». Un momento molto sentito da tutta la comunità, che si tiene nella metà di giugno, con una grande processione che si conclude proprio nella chiesa.

Purtroppo l’anno scorso con dispiacere dei fedeli il corteo aveva dovuto cambiare strada. «Siamo già in giro per la questua», continua Pasqua, «anche una piccola offerta sarà gradita e contribuirà a continuare i restauri e organizzare una festa speciale». La storia della chiesa è molto antica. La prima struttura risale al 1600, poi nel 1933 fu completata la chiesa attuale. Nel 2019 la chiusura per problemi di sicurezza, poi i lavori si sono fermati anche per colpa della pandemia. Fino ad ora.

RIPRODUZIONE RISERVATA