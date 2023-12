Riaperta la chiesa ortodossa dopo la ristrutturazione 

Rinasce a nuova vita la chiesa ortodossa di San Giuda Taddeo in via Cagliari. Dopo un massiccio intervento di ristrutturazione durato un anno, lo spazio riapre le porte ai fedeli lasciandosi alle spalle mesi di disagi con le funzioni celebrate nel corridoio della casa parrocchiale. Ieri mattina l’inaugurazione ufficiale con il parroco Padre Antonio Gjonej, l’arcivescovo d’Italia ed esarca dell’Europa meridionale Polyakarpos Stavropoulos, e il parroco di Brindisi Padre Antonio Aghiarsenita. Erano presenti anche l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, il parroco di Sant’Elena don Alfredo Fadda e tanti fedeli. C’era anche l’assessora alle Periferie Tiziana Cogoni.

«C’è stata una ricostruzione totale della chiesa dalle fondamenta», ha spiegato Padre Antonio, «perché la vecchia struttura, ancora in ladiri, non poteva essere recuperata. L’unico che si è salvato è stato l’altare. Come architettura abbiamo preso un modello tipico greco, con il contrasto tra il color crema e il celeste simboli di salvezza e battaglia». La cerimonia si è aperta con la benedizione dell’acqua e dell’interno della chiesa dopo l’apertura delle porte. E oggi sarà celebrata la prima liturgia nella chiesa rimessa a nuovo.

Padre Antonio a Quartu è arrivato cinque anni fa. «Mi trovo benissimo, ben accolto», dice, «anche dalla chiesa cattolica». Le funzioni sono celebrate ogni giorno alle 8,30. Poi nel pomeriggio alle 16 c’è il vespro e la domenica alle 9,30 la divina liturgia. E sono sempre di più i fedeli che ogni giorno si ritrovano in via Cagliari, accolti dalla gentilezza e dal garbo di Padre Antonio e dalla sua bellissima famiglia. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA