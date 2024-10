Riaperta la casa di riposo di Nuraminis. Dopo due anni di chiusura forzata, durante i quali la struttura è stata oggetto di un progetto di ristrutturazione costato complessivamente 1,1 milioni (finanziati con un mutuo con la Cassa depositi e prestiti di durata trentennale) la casa di riposo, intitolata a Monsignor Serci, è stata inaugurata ieri.

Costruita e aperta quasi 30 anni fa dall’allora esecutivo dell’ex sindaco Luciano Cappai (fondamentale il lavoro del compianto assessore Angelo Mudu), oggi la casa di riposo è un immobile moderno e funzionale, per il comfort e il benessere degli ospiti.

Ieri sera il parroco don Andrea Busia ha benedetto gli anziani ospiti e la struttura, che sarà ancora gestita in concessione per 9 anni dalla cooperativa sociale “Lago e Nuraghe” di Senorbì. Poco meno di 50mila euro il canone annuale da versare nelle casse del Comune, e che consentirà il pagamento delle rate del mutuo.

«Come direttore, mi sento onorato di riprendere la gestione della residenza Monsignor Serci, che ho già seguito per 11 anni. È una struttura storica, punto di riferimento non solo per i nuraminesi, ma anche per l’intero hinterland cagliaritano e il Basso Campidano», dice il direttore della comunità alloggio Alessio Setti. «Il nostro obiettivo è che continui a crescere come punto di riferimento nel territorio. Inoltre, non sarà una residenza per anziani come le altre: accoglierà persone autosufficienti e molto autosufficienti, con servizi all’avanguardia, come una palestra dedicata e un sistema gestionale completamente digitale, che permetterà anche ai familiari di restare sempre informati tramite app, in qualsiasi momento».

Setti ha ricordato il triste periodo della pandemia (la casa di riposo di Nuraminis fece registrare decine di casi di contagio da Covid e qualche decesso) che, ha detto, «ci ha comunque migliorati».

Soddisfatto anche il sindaco di Nuraminis Stefano Anni. «Era il 16 giugno del 2022 quando approvammo il progetto e dopo poco più di due anni la struttura è pronta. Agli occhi dei cittadini, degli anziani ospiti che sono stati trasferiti in altre strutture e degli operatori che hanno dovuto attendere la ripresa del loro lavoro, due anni possono sembrare tanti, ma trattandosi di un appalto pubblico per noi sono un tempo più che accettabile», ha detto Anni, che definisce il livello della struttura “da hotel a 5 stelle”.

