Riaperta dopo un mese l’area dei parcheggi a Porto Sa Ruxi 

Riapre il parcheggio di Porto Sa Ruxi, a Villasimius, ma per un numero massimo di 40 veicoli. La decisione è stata presa dal Comune assieme alla società in house Villasimius Srl (che gestisce i posteggi a pagamento) dopo la chiusura dello scorso 20 giugno legata alle stringenti normative imposte dalla Regione: tra l’area e la spiaggia era necessaria una fascia parafuoco di circa 6 metri. Ora il sindaco Gianluca Dessì con un’ordinanza ha imposto una serie di regole da rispettare in ogni parcheggio vicino alle spiagge.

In particolare, per quanto riguarda Porto Sa Ruxi «è individuata la via Lazio», è riportato nell’ordinanza, «quale via di esodo e soccorso da utilizzare in caso di emergenza conseguente a incendio. Il Condominio Porto Sa Ruxi è tenuto a garantire, in caso di emergenza, la tempestiva apertura della sbarra di accesso per assicurare la percorribilità della via di esodo e consentire il regolare deflusso dei veicoli dall’area di parcheggio, senza ostacolare le operazioni di evacuazione e l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso».

Fra gli obblighi del gestore dei parcheggi quello di tenere le aree sempre pulite, il costante controllo degli accessi e la disponibilità di estintori.