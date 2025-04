Riaperta al traffico via della Musica 

Sorpresa di Pasqua per gli automobilisti. A tempo di record gli operai della ditta incaricata da Abbanoa per la realizzazione del collettore fognario, hanno tracciato tutta la segnaletica e riaperto ieri via Della Musica anche per chi da via Turati va verso il Poetto.Non è più in vigore quindi l’ordinanza che invece prorogava i divieti fino al 30 aprile.

Così adesso via Della Musica potrà essere percorsa nei due sensi di marcia, sia in direzione Poetto che in direzione via Turati e le auto in arrivo da viale Marconi non dovranno per forza passare in viale Colombo che in questi mesi ha sofferto moltissimo la chiusura dell’arteria, con lunghe code che si formavano soprattutto nelle ore di punta. Dopo le feste i lavori riprenderanno nel tratto da via Molentargius a via Turati ma senza bisogno di modifiche alla viabilità. Mercoledì dovrebbe tornare al suo posto anche il mercatino rionale.

