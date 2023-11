Riaperta al traffico  l’Orientale sarda chiusa per una frana  

Dopo una notte di lavoro, la strada statale 125, bloccata dalla frana nel territorio di Urzulei, è stata riaperta. Dalle prime ore di ieri, con la cessazione della validità dell’ordinanza con cui l’Anas aveva disposto la chiusura dell’Orientale, al chilometro 179 in direzione Silana, i mezzi sono di nuovo transitati sulla lingua d’asfalto dove sono piombati massi da un metro cubo e un’ampia quantità di pietrisco. La frana si è staccata, intorno alle 21 di venerdì, tra Ghenerugge e S’Iscala. Sul posto hanno operato tecnici Anas, forze dell’ordine e vigili del fuoco e altre figure che hanno contribuito a risolvere il problema nel minor tempo possibile.

I massi hanno lesionato il tappetino bituminoso e danneggiato parti del guardrail, piegato dalla forza degli stessi che hanno attraversato la carreggiata. Ora verranno valutati eventuali interventi di potenziamento della sicurezza sul costone, che si è confermato ancora una volta fragile alle sollecitazioni delle piogge. Appena due anni fa un’altra frana aveva tenuto chiusa per lungo tempo la strada che collega l’Ogliastra alla Baronia. Era il 18 novembre quando una frana al chilometro 194, nel territorio di Dorgali, scivolò sulla carreggiata. In quella circostanza i tempi d’intervento per liberare la strada erano stati ben più brevi rispetto a quelli che si erano resi necessari cinque anni prima, quando per riaprire il traffico l’Anas aveva impiegato sette mesi. (ro. se.)

