Rialzi in tutta Italia, Egitto e Marocco mete  più ricercate dai sardi  

«Il caro-vacanze è notevole, e la situazione è complicata sia nell’incoming (gli arrivi), sia nell’outgoing (in uscita), con i rincari maggiori sulle tariffe aeree sul lungo e sul medio raggio, oltre che per i voli nazionali», dice Gian Mario Pileri, presidente regionale della Fiavet, «Poi ci sono Paesi in cui i prezzi per i turisti nel complesso sono cresciuti di meno, ad esempio l’Egitto, il Marocco e la Tunisia, e infatti stanno facendo numeri spropositati, oltre il 30% rispetto al 2019, ed è già difficile trovare posti nelle partenze di ottobre e novembre».

Nel panorama italiano, nell’ultimo report di Assoutenti l’incremento medio delle tariffe di alberghi,

hotel, b&b e strutture ricettive in generale si aggira intorno al 15% rispetto al 2022 (+18% per alberghi e motel e +11,1% per villaggi e campeggi), ma si arriva al rialzo record del 43,2% a Firenze. Per le città al secondo posto c'è Milano (+38% su base annua), seguono Campobasso (+28,9%), Venezia (+25,7%), Palermo (+25,3%) e Ferrara (+24,6%).

Tra le località balneari, i rincari maggiori sono in Sardegna (+20,3% in Gallura) ma anche in Puglia e in Emilia Romagna (dal +15% al +17%).

Commenta Paolo Manca, presidente regionale di Federalberghi: «I dati dell’Isola e del resto d’Italia non sono comparabili: i nostri prezzi crescono più di Roma per il semplice fatto della stagionalità. Le nostre strutture sono aperte al massimo sei, sette mesi all’anno, e ovviamente, questo comporta maggiori costi rispetto a chi lavora per 365 giorni».