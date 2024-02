Riaffidata la progettazione del Ponti Nou

Il Tar annulla l’atto di affidamento della progettazione del nuovo Ponti Nou e di fatto assegna quest’ultima alla concorrente che si era classificata seconda e aveva presentato ricorso. A Serramanna, la sentenza della Seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale (presidente Marco Lensi, consigliere estensore Antonio Plaisant, referendario Gabriele Serra) è tutta nella presa d’atto del responsabile dell’area Tecnica del Comune che annulla la sua stessa determinazione (la numero 532 del 28 luglio 2023) con la quale veniva aggiudicata la redazione del progetto del nuovo viadotto al costituendo raggruppamento temporaneo Sud ovest engineering srl (mandataria e capogruppo) e alla Idroesse engineering srl (mandante).

Contratto di avvalimento

Fra le due società vigeva un cosiddetto contratto di avvalimento: la prima, non essendo in possesso della totalità dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali per l’affidamento dei servizi, si sarebbe avvalsa dei requisiti della seconda. In esito alla sentenza del Tar, la nuova presa d’atto affida il servizio di progettazione al costituendo raggruppamento temporaneo ingegner Pietro Paolo Mossone, mandatario capogruppo, con i mandanti ingegneri Emilio Balletto, Silvia Sulis, Italo Frau, Martina Lauretta Madeddu e geologo Stefano Demontis.

L’iter

Si tratta del primo intoppo nell’iter per la realizzazione del nuovo viadotto sul Flumini Mannu, poco distante del vecchio e malconcio Ponti Nou, chiuso dal sindaco due anni fa perché pericolante (“Non è in grado di reggere neppure il proprio peso”, aveva scritto lo studio ingegneristico incaricato delle verifiche strutturali) e riaperto nove mesi più tardi, dopo lavori di manutenzione straordinaria costati 200 mila euro del bilancio comunale. “Meglio due ponti che uno”, è stata sempre la posizione del Municipio che, per il progetto di un nuovo viadotto, ha ottenuto un contributo regionale di 200 mila euro. Alla fine del 2022, la manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di progettazione, il 28 luglio scorso la determinazione del capo area Tecnica che lo aggiudicava al raggruppamento temporaneo Sud ovest engineering srl e alla Idroesse engineering srl. Tutto liscio? Non proprio: lo scorso ottobre l’ingegner Pietro Paolo Mossone, legale rappresentante e mandatario del costituendo raggruppamento temporaneo (rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Melis e Stefano Ballero) secondo classificato nella prima proceduta di affidamento aveva presentato ricorso al Tar. Controparti: il Comune di Serramanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Avino Murgia, e la Sud ovest engineering, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Marcialis e Carla Valentino.

La sentenza

Il Tar Sardegna, si legge nella sentenza, “accoglie il ricorso, e per l’effetto, annulla gli atti impugnati nella parte in cui hanno comportato l’ammissione della gara del raggruppamento temporaneo società di ingegneria Sud ovest enginering srl-Idroesse engineering srl”: ci sarebbero anomalie nel contratto di avvalimento tra queste ultime.

Con l’annullamento degli atti che hanno portato al primo affidamento, il Tar ha quindi disposto “il subentro del raggruppamento ricorrente nel relativo contratto eventualmente già stipulato dal Comune di Serramanna con il raggruppamento controinteressato”.

