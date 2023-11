Riad non ha rivali, Expo a suon di milioni 

ISSY-LES-MOULINEAUX. Alla fine trionfa Riad, come previsto, ma la partita non è mai neppure cominciata: 119 voti ai sauditi su 165 delegati votanti, 29 all’agguerrita Busan e soltanto 17 a Roma. Che ancora lunedì sperava di prenderne fino a 50 per arrivare al ballottaggio. Una débacle totale e inattesa: «Fino all’ultimo, né a noi né ai coreani risultavano numeri di questa portata, quindi anche sull’ultimo miglio qualcosa deve essere successo», dice amareggiato l’ambasciatore Giampiero Massolo dopo il voto. È lui, presidente del comitato promotore che ha lavorato due anni per la candidatura di Roma, l’unico ad alzare i toni nel dopo-votazione: «Non critico, non accuso, non ho prove, ma la deriva mercantile riguarda i governi e talvolta anche gli individui».

La sconfitta

Parole di fuoco quelle di Massolo, che provano a spiegare una sconfitta a 360 gradi della capitale e di un progetto di riqualificazione di un quadrante della città che era di alto profilo. Un tracollo che va oltre le cifre ufficiali di 190 milioni di euro spesi da Riad per la promozione, 160 da Busan e appena 30 da Roma. Una sconfitta di cui si avvertiva il sapore già attorno al Palais des Congrès di Issy-les-Moulineaux, nella banlieue di Parigi, dove si è riunito il BIE per la votazione decisiva. C’erano coreani in festa, vestiti con abiti bianchi tradizionali, che cantavano applaudendo i delegati nelle auto nere che li conducevano al voto. Ma soprattutto c’erano tanti sauditi, nelle Mercedes con i finestrini aperti e gli impianti stereo che sparavano musica araba, che si abbracciavano e festeggiavano già prima dell’arrivo dei delegati. E che quando gli aventi diritto al voto sono scesi dalle auto, li hanno accolti scortandoli fino alla sala della votazione, applaudendo, gridando il nome di Riad al di fuori di ogni regola. E scambiando con loro sorrisi e pacche sulle spalle. In sala stampa, mentre scorreva il rito della presentazione delle città candidate, i tanti sauditi presenti erano già in fase di celebrazione, si abbracciavano e si davano appuntamento per ieri sera, a place Vendome, per la festa.

La delusione

Di italiano c’era invece molto poco a Issy-les-Moulineaux, a parte la delegazione ufficiale guidata dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dal ministro dello Sport Andrea Abodi e da Massolo. Con loro, le tre donne che Roma aveva scelto come simbolo per questa finale, Trudie Styler, Bebe Vio e Sabrina Impacciatore. Quello di Roma «era un bellissimo progetto», ma la vittoria di Riad è stata «schiacciante«, ha ammesso il sindaco Gualtieri. «Purtroppo - si è rammaricato - non si vince con il premio della critica, del pubblico, ma con il voto degli ambasciatori». A poco, dunque, è servito anche l’appello di Yannick Sinner, fresco vincitore della Coppa Davis: «Al tennis si vince in 2 set, questo è il numero che dovete votare», aveva detto. Ma gli ambsciatori hanno preferito Riad.

