Riad, il re è ancora Sinner 

È ancora Jannik Sinner l’uomo da sei milioni di dollari. Il tennista azzurro ha battuto in due set (6-2, 6-4) il rivale di sempre, Carlos Alcaraz e si è portato a casa per il secondo anno di fila il trofeo del “Six Kings Slam” e il suo ricco premio in denaro, anche se il torneo-esibizione di Riad non garantisce punti Atp. «Vorrei giocare sempre come faccio qui», ha sintetizzato felice a fine match l’azzurro, numero 2 del mondo proprio dietro o spagnolo. «C'è bisogno di Carlos e altri giocatori per continuare a migliorare, soprattutto lui. Questa stagione ho perso con lui; è un piacere giocarci ma voglio sempre migliorare. È bello avere una rivalità ma ancora più importante l'amicizia che c'è tra di noi. Non ho i giochi di prestigio che ha Carlos, devo impararli». «Comunque», ha scherzato, «non lo raggiungerò sui campi di golf». «E io non scierò con lui», gli ha risposto Alcaraz.

Paolini alle Wta Finals

Restando in tema Riad, Jasmine Paolini è ufficialmente qualificata per le Wta Finals che si giocheranno proprio nella capitale araba (1-8 novembre). La toscana era stata sconfitta in due set da Elena Rybakina (n.9 del ranking) nella semifinale del Wta 500 cinese di Ningbo per 6-3, 6-2. Oggi la finale tra la kazaka e la russa Ekaterina Alexandrova, ma ciò che conta è che “Jas”, dopo quella in doppio con Sara Errani abbia conquistato il pass anche per il singolare alle Finals per il secondo anno di fila. Ora l’Italia ha rappresentanti in tre tornei su quattro: manca il doppio maschile e ieri a Stoccolma Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno perso la semifinale del doppio da Erler (Austria) e Galloway (Usa) con un duplice 7-6. In corsa per Torino ancora anche Lorenzo Musetti in singolare.

Dramma Rune

E sempre a Stoccolma, si è chiusa con le lacrime di Holger Rune la prima semifinale dell'Atp 250 di Stoccolma. Sul 2-2 del secondo set nella sfida contro Ugo Humbert, il n. 11 del mondo e prima testa di serie ha avvertito un fortissimo dolore nella zona della caviglia sinistra: per lui si è materializzato l’incubo peggiore, quello della rottura del tendine d’Achille sinistro. Disperazione sul suo volto, e su quella di tutto il suo staff, compreso un preoccupatissimo Marco Panichi.

RIPRODUZIONE RISERVATA