Riace, Mimmo Lucano decaduto da sindaco 

«La resistenza continua. Ormai ci ho fatto l’abitudine. E non mi arrendo». Mimmo Lucano annuncia l’ennesima battaglia dopo che il tribunale di Locri lo ha dichiarato decaduto da sindaco di Riace. Per Lucano, che è anche europarlamentare di Avs, i giudici hanno applicato la legge Severino per via della condanna a un anno e mezzo nel processo “Xenia”, per illeciti nella gestione dell’accoglienza dei migranti nel paese. Lucano ha detto che resterà comunque sindaco e continuerà ad esercitare le funzioni fino a quando la condanna non diventerà definitiva con l’eventuale conferma in Cassazione. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla prefettura di Reggio Calabria dopo la condanna per un unico capo d’imputazione su 19 contestati originariamente. Il falso per il quale Lucano è stato condannato riguarda una delle 57 delibere al centro dell’inchiesta della Procura di Locri. «L’unico reato che mi può essere contestato - ha detto Lucano - è di avere proposto una soluzione umana rispetto a una narrativa che giustifica la protezione dei confini e la percezione dei migranti come i nemici».

