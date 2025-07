«Riaccenderemo l’autovelox» 

«La 131 dir è una strada pericolosa, l’autovelox per limitare rischi e incidenti serve». Dopo la pioggia di multe, e ricorsi in gran parte accolti, il sindaco di Selargius Gigi Concu valuta la riattivazione del rilevatore della velocità installato nel 2020 nel tratto cittadino della Statale e spento in autotutela da quasi due anni. «Prima però serve un chiarimento della nuova normativa», precisa Concu.

La richiesta al Ministero

Di recente il Comune ha indirizzato al Ministero dei Trasporti un documento dove si chiedono alcune precisazioni sulle nuove regole per gli autovelox in vigore dal 12 giugno. Nel frattempo viene confermato il pagamento del canone all’Anas - 300 euro in totale - per il passaggio dei cavi elettrici che alimentano “l’occhio elettronico” della 131 dir, anche se spento. Nella stessa determina viene precisato che «l’amministrazione comunale è in attesa di ricevere i documenti per la riattivazione della postazione fissa per il controllo elettronico di rilevamento del superamento del limite di velocità».

Le condanne

Sullo sfondo ci sono 200mila euro circa usciti dalle casse comunali in tre anni per sanzioni ritenute irregolari dal Giudice di Pace, versati a seguito di sentenze esecutive che hanno condannato il Comune dopo i ricorsi di centinaia di automobilisti. A fronte dei 2,5 milioni incassati e oltre 20mila verbali per eccesso di velocità fioccati quando l’autovelox era acceso. Tema più volte approdato in Consiglio comunale in occasione di debiti fuori bilancio approvati tra le contestazioni dai banchi della minoranza, durante la scorsa e l’attuale consiliatura, con la stessa motivazione: «L’autovelox è sicuramente utile ma posizionato in quel punto della Statale non è regolare», la tesi sostenuta dai gruppi di opposizione che hanno sempre chiesto «l’annullamento in autotutela dei verbali contestati».

Riattivazione vicina?

L’intenzione però è quella di riattivarlo il prima possibile. «L’impianto è stato spento in forma di autotutela a seguito della modifica della normativa in merito», ricorda Concu. «Non appena riceveremo i necessari chiarimenti del Ministero si potrà procedere con la riattivazione dell’autovelox in un tratto stradale che anche alla luce dei recenti incidenti verificatisi conferma la sua pericolosità. Chiaramente allo stato attuale non possiamo fare altro che attendere le decisioni del Ministero».

RIPRODUZIONE RISERVATA