Riaccendere i fuochi della curiosità 

Marcel Proust diceva che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. È questo il concetto su cui ruota la diciassettesima edizione del Festival Scienza in corso di svolgimento in questi giorni all’Exma di Cagliari, frequentato dagli studenti di tante scuole giunte da Cagliari e dalla Provincia.

La parola d’ordine di questa edizione è contaminazione tra la cultura scientifica e quella umanistica. Ed ecco allora che i tantissimi laboratori, incontri che il festival ha proposto in questi giorni vanno in questa direzione. Spiegare come, affinché il progresso diventi culturalmente sostenibile è fondamentale superare il concetto delle «due culture», ovvero l’opposizione tra discipline umanistiche e scienze esatte, che troppo spesso ostacola l’evoluzione delle idee nella nostra società.

«La scienza è cultura, per quanto possa esserci stato insegnato a svilupparla solamente in modo tecnico e particolare, senza tener conto però che in questo modo si costruiscono dei limiti alla ricerca, e si rischia di perdere la visione d’insieme che è essenziale», dice il prof. Davide Peddis, presidente dell’Associazione ScienzaSocietàScienza, organizzatrice del festival.

In questo contesto ancora meglio si capiscono le parole dell’editore Paolo Boringhieri che a metà del secolo scorso diceva «il nuovo umanesimo, l’umanesimo scientifico dell’età moderna, non può più permetterci di conoscere ciò che dicono e pensano filosofi, politici e artisti, ignorando ciò che dicono e pensano gli scienziati (…) Solo se questo obiettivo è raggiunto, la scienza diventa un fatto culturale, diventa qualcosa che entra nell’orizzonte dell’uomo istruito». Questa separazione comporta la creazione di «super esperti che tuttavia non sono in grado di comunicare tra loro ed è fondamentale abbattere questi stereotipi così da liberarsi delle etichette imposte solitamente nell’ambito delle scienze esatte», come ribadisce il professor Alberto Credi, dell’ Alma Mater Studiorum Università di Bologna, altro ospite eccellente del festival.

«Per risolvere alcuni problemi sorti nella mia disciplina non era sufficiente l’intervento di un singolo specialista, ma è divenuto necessaria la formazione di un ambiente interdisciplinare che unisse aspetti umanistici, come quello dello storico, con altri prettamente tecnico-scientifici”» afferma il professor Gianpaolo Salice dell’Università degli Studi di Cagliari, ospite della tavola rotonda “Contaminazioni 0.0 Quali linguaggi? Per un nuovo umanesimo scientifico”, che si è tenuta domenica al festival.

Roberto Camporesi, presidente dell’associazione Nuova Civiltà delle Macchine, afferma «la filosofia della scienza fa da ponte tra scienza e Umanesimo, la ricomposizione del sapere è un tema complesso sul quale bisogna però affacciarsi». D’altronde gli scienziati un tempo erano filosofi naturali e questo ci dimostra che questa divisione in passato non esisteva, ma ci è stata inculcata agli inizi del ‘900 con la “Riforma Gentile”. Umanesimo e scienza nascono infatti per rispondere ai bisogni e alle domande dell’uomo, e al contrario di come sono rappresentate oggi anche negli enti formativi, non possono essere separate. Uno scienziato deve essere in grado di trasmettere ciò che sta dietro la sua ricerca, di esplicitare la visione d’insieme.

Gli scienziati hanno il compito di risvegliare la creatività e la curiosità, che sono da sempre intrinseche nella natura dell’uomo. Ed è quindi necessaria una corretta comunicazione in grado di abbattere l’uso di linguaggi scientifici elitari così da permettere l’accessibilità agli argomenti scientifici anche a chi ne finanzia lo sviluppo, quindi alla popolazione. Questo per soddisfare l’esigenza di modernizzazione, strumento fondamentale ad oggi per permettere il progresso. Il festival è quindi l’opportunità per riaccendere i fuochi della curiosità e il senso critico nei ragazzi, che sono sia promotori che apprendisti di questo nuovo umanesimo scientifico.

