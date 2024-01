Riabitare il futuro, giovani architetti disegnano il paese 

Abitazioni diroccate, finestre come passaggi temporali tra presente e passato, tetti fatti di cielo. Le pareti crollate possono ridiventare muri portanti di un progetto per far rinascere il paese. Due architetti foghesini, Giulia Demurtas (30), laurea allo Iuav di Venezia e Giacomo Lai (31) corona d’alloro al Politecnico di Torino hanno voluto dedicare la tesi alla riqualificazione di due rioni del centro storico. Riabitare Perdasdefogu è il titolo della tesi di Giulia Demurtas. «Perdas è conosciuto soprattutto per i centenari ma ho voluto cercare una strategia per valorizzare anche noi giovani». Il lavoro si è concentrato su un rione nella parte alta del paese con il recupero di vecchie strutture in stato di abbandono. «Ho pensato a delle aggiunte volumetriche per far sì che una famiglia media possa rivivere proprio quelle costruzioni antiche in modo confortevole. Ho cercato poi di generare spazi in quelle abitazioni molto piccole da abitare usandole a supporto delle nuove tipologie di lavoro in smart working». Tra le idee una stamperia, un punto ristoro e piccoli laboratori: «Il filo che riconduce alla tradizione ci deve essere sempre». Nel progetto anche un’enoteca. Giacomo Lai, ha immaginato, insieme al collega Davide Bertoglio, una nuovissima struttura a Murra Manna, in piazza Longevità. Intorno alla piazza sorgono case diroccate e altre anni ’60. «Abbiamo pensato di ripulire l’area dalle architetture inutili in termini di funzionalità e decoro - dice Lai - e cercato di immaginare un grande edificio all’interno del quale coesistano un centro culturale, una sala esposizioni, un teatro, una sala co-working, una per le riunioni, un tetto giardino. Una struttura che metta al centro le persone e le loro esigenze, un’occasione di incontro che metta i fruitori in condizione di conoscersi di fare rete anche tra diversi settori per far nascere magari collaborazioni future». Il legame con il paese dei due architetti è viscerale. Per questo i due per primi vivono Perdas.

