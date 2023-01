Riabilitazione, rivolta delle associazioni 

Si allarga l’allarme su Riabilitazione e fisiatria già lanciato dai sindaci. Associazioni e pazienti esternano preoccupazione e chiedono il ripristino della struttura complessa. Nell’atto aziendale, presentato giovedì ai sindaci e destinato ad approdare in Regione la settimana prossima, l’Asl guidata da Paolo Cannas prevede la fine della struttura complessa per trasformarla in dipartimentale o semplice. Stessa sorte per Dermatologia, reparto di eccellenza con posti letto, e per Psicologia. Le scelte sono legate all’input regionale di ridurre le strutture complesse da 54 a 51. Ma la spiegazione non basta, né le parole del direttore generale rivolte all’Aism: «Non sono assolutamente in discussione il servizio e l’assistenza».

L’appello

Dopo le bacchettate dei sindaci arrivano quelle dell’Anmil, l’associazione degli invalidi sul lavoro, per scongiurare il declassamento di una realtà articolata tra Zonchello, San Francesco e strutture territoriali dove operano circa cento persone.«Raschiando il barile ed evitando il confronto pur sollecitato con i diretti interessati e i loro rappresentanti, cioè i malati e le loro associazioni, l’Asl nella nuova proposta di atto aziendale prevede il declassamento a struttura semplice di Fisiatria e Riabilitazione. Come associazione ringraziamo il sindaco di Nuoro per il suo intervento nella Conferenza sanitaria contro un provvedimento che oltre a penalizzare decine di utenti, offende tra l’altro la memoria storica e professionale di medici come la dottoressa Donata Marchi che quel reparto ha fondato e sviluppato», dice Michele Tatti, presidente dell’Anmil. E aggiunge: «Fisioterapia è un servizio essenziale anche nel recupero degli infortunati sul lavoro e non può essere ricordato solo per passerelle come quelle per la recente inaugurazione delle piscine nello Zonchello che oggi scopriamo buone esclusivamente per mascherare un sostanziale tentativo di ridimensionamento che deve essere scongiurato». Stefania Calvisi, paziente che ben conosce la struttura, dice in un post sui social: «Condividendo le parole del sindaco auspico la conferma della Fisiatria come struttura complessa, servizio importantissimo per tutti. Confido nell’intervento dell’assessore regionale e del direttore generale perché sia rivisto l’atto aziendale ripristinando questa importante struttura in complessa».

Reazioni

«Esprimiamo dissenso rispetto alla scelte di declassare il servizio di Riabilitazione. È un fatto grave perché tra le strutture della Asl è forse davvero la più complessa - dice la consigliere comunale Lisetta Bidoni -. Alla luce dell’invecchiamento della popolazione, dell’alta incidenza delle malattie neurodegenerative come Sla e Sclerosi multipla e quindi della necessità di garantire interventi riabilitativi continui e di buona qualità, questa struttura dovrebbe essere potenziata».