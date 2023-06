Riabilitazione, le attese si allungano  

«Esprimiamo forte preoccupazione per la crisi che attraversa il settore della Riabilitazione in Sardegna. Un servizio di interesse generale, dove circa il 98% delle attività viene erogato dai centri privati accreditati. Sono 6.000 i pazienti in trattamento e 3.500 gli operatori».

La Uil, con i segretari regionali Fulvia Murru e Guido Sarritzu, lancia l’allarme per le interminabili liste d’attesa e per il mancato adeguamento dei contratti agli operatori.

«Va garantito il diritto alla salute a tutti i cittadini, oggi solo chi ha possibilità economiche può accedere alle cure. Sono lunghissime le liste e i pazienti in attesa di trattamento, anche domiciliare», avvertono i sindacalisti. «Bisogna salvaguardare i posti di lavoro e adeguare i contratti, bisogna assicurare la funzionalità dei centri, con norme chiare e tariffe aggiornate».

Aggiungono: «Non possiamo permettere che un servizio fondamentale per migliaia di persone venga ridimensionato. Bambini, giovani, disabili e anche anziani rischiano di vedersi negate le cure. La commissione tecnica che avrebbe dovuto rivedere le tariffe prosegue i lavori a rilento con tempistiche che mal si conciliano con le esigenze dei cittadini in attesa di cure e dei lavoratori del settore. La Regione deve intervenire immediatamente mettendo fine a questa drammatica situazione».

