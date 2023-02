Riabilitazione, chiesto l’aumento delle tariffe del 30% 

Ci sono tre milioni di euro in più per la riabilitazione in campo sanitario, quindi il totale sale a 17 milioni l’anno. E proprio per via di questo stanziamento ulteriore di fondi regionali, previsto dalla legge Omnibus 2, gli operatori della riabilitazione sperano di poter vedere l’aumento del loro piano tariffario per le prestazioni in convenzione con il sistema sanitario regionale.

A chiedere la revisione del tariffario sono stati i responsabili dei centri di riabilitazione sardi, che la commissione Sanità del Consiglio regionale ha ricevuto in audizione, confermando la disponibilità della Giunta a rivedere i compensi per la riabilitazione.

All’audizione, coordinata dal presidente della commissione, Antonio Mario Mundula (di Fdi) era presente l’assessore alla Sanità, Carlo Doria. Quest’ultimo ha sottolineato la necessità di un’attenta verifica dei fondi assegnati alle diverse tipologie riabilitative, all’interno dei quali ci sarebbero margini di intervento. L’incontro è servito per concordare i prossimi passi: la commissione, accogliendo una proposta del presidente Mundula, esaminerà presto una proposta migliorativa dell’assessorato alla Sanità, in modo da inserirla in tempi utili, lavorando in sinergia con la commissione Bilancio, all’interno del prossimo “collegato” alla Finanziaria.

Nel corso dell’audizione, i rappresentanti delle aziende della riabilitazione hanno motivato la richiesta di un nuovo accordo-quadro sottolineando, soprattutto nel dopo-pandemia, la centralità del settore nel sistema sanitario regionale, che risponde a una domanda di salute molto diversificata: adolescenti, adulti, anziani, trattamenti post operatori ambulatoriali e domiciliari, pazienti disabili, psichici e psichiatrici, tra gli altri.

Il problema dell’adeguamento delle tariffe è molto sentito per via degli aumenti dei costi della vita e del lavoro, è stato aggiunto, ma è altrettanto urgente intervenire sulla qualità del servizio, riconoscendo la maggiorazione del 30% per alcune situazioni particolari, separando le prestazioni sanitarie da quelle assistenziali, riclassificando i pazienti a seconda delle fasce di età e dell’evoluzione della loro patologia, dimensionando in modo flessibile la durata dei ricoveri, assicurando cure appropriate in condizioni di sicurezza.