Rezza e Mastrella sul palco di Montevecchio 

«Non è mai esistito nella storia dell’uomo uno Stato giusto, o che non calpestasse i diritti dei poveri; il potere è sempre da combattere perché è sempre ingiusto», non le manda certo a dire Antonio Rezza, attore, performer, regista e scrittore, che dal 1987 ha dato vita a un connubio artistico unico nel teatro italiano, RezzaMastrella, insieme a Flavia Mastrella, scenografa e scultrice, che è stato premiato, nel 2018, con il Leone d’oro alla carriera della Biennale di Venezia. Da allora, complice la pandemia, si è dilatato il tempo che ha portato al nuovo spettacolo, “Hybris”, che va in scena stasera, a Guspini, nello scenario carico di suggestioni della miniera di Montevecchio, alle 21.30, inserito nel programma della quarta edizione del Festival A innantis.

Prevaricazione

“Hybris”, o tracotanza, secondo gli antichi greci rappresentava la personificazione della prevaricazione dell’uomo contro il volere divino, «ma siccome io non credo in niente, dunque nemmeno in Dio, per me l’hybris è quella dell’uomo che prevarica il suo simile». Per questo, nella scenografia (o meglio, habitat) creata da Flavia Mastrella («Un mondo freddo e fatto di riflessi come fosse una clinica»), gioca un ruolo essenziale una porta pesante attraverso la quale uno strabordante Rezza decide chi debba stare dentro e chi fuori, chi sia nel giusto e chi nel torto, «proprio come ha fatto lo Stato italiano — per circoscrivere il concetto — che nei due anni di pandemia ha discriminato anche chi, come me, non era un no vax ma aveva solo paura di iniettarsi un vaccino».

Gli attori che in scena subiranno le sue “angherie” sono in questa tappa Ivan Bellavista, Manolo Muoio, Chiara Perrini, Enzo Di Norscia, Cristina Maccioni, Daniele Cavaioli e una gloria come Maria Grazia Sughi, dopo un percorso che ha visto finora lo spettacolo — del tutto indipendente e coprodotto da La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello e dal Teatro di Sardegna — dare vita a una tournée di successo. «Come faccio a lavorare con quel vulcano di Antonio da trentasei anni? Resta un mistero pure per me», commenta Mastrella. Ancora una volta, va detto, la misteriosa alchimia ha funzionato.

