Revocato alla dottoressa l’affido dell’orfanello migrante 

La madre era annegata durante la traversata, il padre è rimasto in Tunisia. Così Alessandra Teresi, medico del 118 che ha visitato a Lampedusa il piccolo migrante ivoriano Christmail, 6 mesi, aveva dato disponibilità di accoglierlo a casa fino all’arrivo del padre. Via libera dal tribunale dei minori, anche grazie al consenso del padre del piccolo. Ma dopo una settimana la polizia ha comunicato alla dottoressa la revoca dell’affido: «Devo restituire il bimbo – spiega – che sarà mandato in una struttura protetta». La polizia si è limitata a parlare di errori nella procedura di affido, il tribunale dei minorenni sottolinea di non potere rilasciare dichiarazioni circa provvedimenti che riguardano minori.

