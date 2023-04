Revocati gli affidamenti diretti 

Revocate. Le sei gare con cui, nei giorni scorsi, il Consorzio industriale ha affidato gli appalti per la promozione turistica del territorio, spacchettando un tesoretto di 900 mila euro erogati dall’assessorato regionale del Turismo, sono da rifare. La conferma è arrivata direttamente dal vicepresidente del Consorzio, Rocco Meloni: «L’iter seguito dal rup era regolare sotto il profilo procedurale, ma vogliamo dare maggiore evidenza pubblica ai bandi». Questa la dichiarazione del numero 2 del Consorzio. «Sulla base delle istanze di operatori turistici, istituzioni ed enti strumentali e di suggerimenti strategici - spiegano dal Consorzio - verranno predisposte le procedure di gara per l’affidamento dei progetti esecutivi a evidenza pubblica dando la massima diffusione affinché le aziende interessate possano partecipare alle proposte di progetto esecutivo che verranno affidate sulla base della migliore proposta tecnica e della migliore offerta economica».

Le gare revocate

La campagna di promozione dell’aeroporto di Tortolì era stata affidata per 123.500 euro alla Studio creativo e partners di Giorgio Pitzianti che, lo scorso anno, ha stretto collaborazione con la società Opificio Innova di Mondino Schiavone (che per 30 mila euro ha curato il piano d’azione) negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Cinquantasettemila euro erano per la Relive Communications, di Massimiliano Cicu, per i servizi per la campagna di pubblicità digitale. Di promuovere nautica e aeroportualità si sarebbe dovuta occupare, per 152 mila euro, Agorà srl con sede a Milano. Erano per la società Sviluppo performance e strategie (Alessandro Cossu) i 142.500 euro per i seminari di aggiornamento. Infine c’era il pacchetto longevità. Erano stati tre gli affidamenti: la Theorema srl (95 mila), Emme Effe comunicazione, società di Anthony Muroni, che avrebbe percepito 133 mila, e la Fondazione Its Blue Zone (152 mila).

La modifica

Per occuparsi di turismo, e dunque beneficiare del finanziamento di 900 mila euro, il Consorzio industriale ha modificato e ampliato il proprio statuto. A chiarirlo è lo stesso ente di governo di Baccasara all’indomani delle polemiche sulle risorse che l’assessorato regionale del Turismo ha erogato per la promozione del territorio. «Lo statuto - spiegano dal Consorzio - è stato modificato inserendovi anche le finalità di promozione e valorizzazione del turismo».