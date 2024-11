Revocate le sanzioni all’Eurallumina 

Revocate le sanzioni patrimoniali decise dal Comitato di sicurezza finanziaria contro l’Eurallumina (di proprietà dei russi della Rusal) dopo l’inizio dell’aggressione della Russia all’Ucraina.

Ricorso accolto

Sono stati i vertici dell’Eurallumina ad annunciare la novità durante il vertice tra Ministero delle Imprese e Made in Italy, Regione e sindacati che si è svolto ieri pomeriggio. L’8 novembre il Tar del Lazio si è pronunciato accogliendo il ricorso presentato dalla società che così recupera a pieno la propria disponibilità finanziaria. Le sanzioni erano state inflitte all’Eurallumina per la presenza nella compagine azionaria della Rusal del magnate russo Oleg Deripaska ma la documentazione sulle quote di partecipazione alla società presentata dall’Eurallumina ha convinto il Tar del Lazio a revocare le sanzioni patrimoniali. La sentenza è di venerdì scorso. Un sospiro di sollievo per i lavoratori che vedono venir meno uno degli ostacoli principali al rilancio della fabbrica di Portovesme. Per completare il puzzle manca all’appello l’arrivo del gas in fabbrica, indispensabile per la ripartenza del ciclo produttivo.

Ieri, durante il vertice, l’assessore regionale all’Industria Emanuele Cani ha comunicato che la Regione ha una proposta sull’approvigionamento del metano, dal porto di Oristano alla fabbrica di Portovesme che sarà presentata ufficialmente al Governo durante la riunione già convocata per giovedì 14 a Palazzo Chigi, con Mimit, Mase e Regione. In quella occasione si dovrà trovare un’intesa sull’energia in Sardegna, anche in vista dell’udienza prevista per il 21 al Consiglio di Stato sull’impugnazione del Dpcm precedente. L’obiettivo di tutti è arrivare dai giudici con una proposta condivisa che superi i contrasti e l’impugnazione del vecchio Dpcm Energia.

Il futuro

L’incontro di ieri pomeriggio apre nuove speranze per il progetto di rilancio dell’Eurallumina. «Il riavvio dello stabilimento a distanza di oltre 15 anni è una prospettiva concreta - si legge in un comunicato sindacale firmato delle segreterie di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e dalla Rsa Eurallumina - dopo lo “scongelamento” dei fondi societari è quanto mai indispensabile la veloce definizione dello schema di approvvigionamento del gas metano in Sardegna e a Portovesme. Si proceda in modo spedito senza ulteriori perdite di tempo». La fabbrica di Portovesme si è fermata nel 2009, travolta dalla crisi internazionali dei metalli. La Rusal in tutti questi anni non ha mai messo in discussione la permanenza a Portovesme, presentando un piano di rilancio da più di 300 milioni, legato a doppio filo all’arrivo del gas a Portovesme. «Il provvedimento del Tar del Lazio, su cui abbiamo tutti espresso un doveroso plauso - si legge nella nota sindacale di segreterie e Rsa - ai aggiunge agli altri importanti traguardi raggiunti a maggio 2023, cioè il dissequestro del sito di stoccaggio e la deliberazione del Paur. Per l’avvio degli investimenti manca l’approvvigionamento del gas: Mimit, Mase e Governo, con l’emanazione di un nuovo Dpcm, diano una soluzione definitiva a questa annosa vertenza». Nel frattempo, entro dicembre, dovranno essere rinnovati gli ammortizzatori sociali per il 2025.

RIPRODUZIONE RISERVATA