Revocate le nomine last minute 

La revoca di incarichi assegnati last minute dalla Giunta Solinas, il mancato rinnovo della dg dell'Aspal, il potenziamento della rete regionale di cure palliative, oltre alla copertura di posti vacanti all’interno del corpo forestale. Queste alcune delle ventisette delibere principali adottate dalla Giunta riunita per la seconda volta dall'insediamento a Villa Devoto anche per «smaltire cose che son rimaste ferme da molti mesi e sono legate a famiglie che attendono risposte», ha spiegato la presidente Alessandra Todde al termine dell'incontro.

Due i provvedimenti in discontinuità con la Giunta precedente: sono quelli dell'assessorato all'Agricoltura, guidato da Gianfranco Satta, che ha revocato l'atto del 23 febbraio, a pochi giorni dal voto, che designava i componenti del collegio dei revisori dei conti di Agris, Laore e Argea, che saranno rinominati. E poi la presa d'atto della scadenza dell'incarico della direttrice generale dell'Aspal, Maika Aversano, e l'avvio delle procedure per una nuova selezione, con delibera dell'assessora al Lavoro Desirè Manca.

«Ora vorrei una persona attiva, che abbia coraggio e riprenda in mano l’Agenzia del lavoro sarda che è stata distrutta in questi cinque anni», ha spiegato l’assessora del M5S, «la figura che sarà individuata dovrà saper lavorare in sinergia con il direttore generale del Lavoro, perché uno è la mente e l’altro il braccio operativo». E a proposito di dg del Lavoro, Manca ha deciso di confermare l’incarico all’attuale Eugenio Annicchiarico.

Domani il commissario

Un annuncio della presidente della Regione anche per quanto riguarda la prossima seduta in programma domani per la nomina del commissario straordinario del Comune di Cagliari, fino alle elezioni di giugno: «Sarà un accompagnamento per poco tempo, giusto un mese, serve un nome già consapevole dei procedimenti e che non soltanto abbia i requisiti, ma che conosca bene anche il Comune». Imminente anche la data delle celebrazioni per Sa Die de sa Sardigna, il 28 aprile, per cui una delibera dell'assessorato della Cultura stanzia in via preliminare quarantamila euro per le attività culturali legate alla ricorrenza ai Comuni di Cagliari, Sassari, Oristano, Nuoro, Iglesias, Carbonia, Sanluri, Villacidro, Lanusei, Tortolì, Tempio e Olbia. Altri diecimila saranno ripartiti attraverso un bando pubblico.

In campo sanitario, oltre al potenziamento della rete di cure palliative, sono stati riaperti i termini per l’accreditamento delle strutture sanitarie destinate all’erogazione delle cure domiciliari. Prevista nelle prossime riunioni una delibera che assegnerà dodici milioni di euro per l’abbattimento delle liste d’attesa. (ro. mu.)

