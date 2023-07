«Revocate il servizio parcheggi per le spiagge di Porto Pino» 

«Chiediamo che si proceda alla risoluzione del contratto con la ditta Easy Help società cooperativa sociale, che gestisce il servizio di gestione delle aree di sosta nella località marina di Porto Pino a Sant’Anna Arresi». Lo scrivono in un’interrogazione i consiglieri di minoranza di “Nuova corrente Arresi” Valerio Lecca, Mariella Pistis e Renzo Argiolas. I tre fanno riferimento all’articolo tre del capitolato d’appalto che dice “si procederà alla risoluzione del contratto per gravi e ingiustificate irregolarità nel servizio”

«È incredibile pensare che una società che in 2 anni prende ben 213 mila euro non abbia il minimo senso civico e di rispetto verso chi usufruisce dei parcheggi – dice Lecca – ed è ancora più incredibile che non abbiano rispettato nemmeno metà dei punti che avrebbero dovuto obbligatoriamente rispettare: mancano la segnaletica orizzontale, la ragione sociale nei cartelli, la vigilanza notturna nell’area camper. In più le macchinette non danno il resto, mancano il ripristino delle staccionate, la segnalazione di ingressi e uscite e gli estintori nei parcheggi. Ci son tutti i presupposti affinché alla stessa società venga revocata la concessione e venga imposto loro di risarcire il Comune, perché oggettivamente è una grossa mancanza di rispetto nei confronti del territorio». La sindaca Maria Teresa Diana tiene a precisare: «Penso che l’ufficio preposto abbia agito secondo le regole e con giudizio, comunque sarà nostra cura verificare e rispondere alla interrogazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA